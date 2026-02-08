Μετά το Πάσχα αναμένεται να είναι έτοιμο το νέο καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου, δήλωσε στην Πάφο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδώρου και ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τις καταστατικές αλλαγές, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι «ακόμη γίνονται». Όπως εξήγησε, «ορίστηκε επιτροπή και γίνονται αλλαγές, αλλά ακόμη είναι μεγάλη υπόθεση». Πρόσθεσε ότι οι διαδικασίες «θα κρατήσουν δύο με τρεις μήνες» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «αμέσως μετά το Πάσχα πιστεύω να είναι έτοιμοι». Όπως διευκρίνισε, στην επιτροπή συμμετέχουν «τρεις Πανεπιστημιακοί μαζί με τη Νομοκανονική Επιτροπή της Συνόδου».

Με την ολοκλήρωση των αλλαγών «θα μπουν οι νέες διαδικασίες σε εφαρμογή», είπε και τόνισε πως «το πρώτο που επείγει είναι η πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου».

Ερωτηθείς σε πόσο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, δήλωσε, «νομίζω όταν θα είναι έτοιμο το Καταστατικό, η διαδικασία θα είναι εύκολη πια, γιατί θα κληθούν απλώς να υποβληθούν υποψηφιότητες και θα συγκληθεί η Ιερά Σύνοδος. Δεν θα έχει χρονικό διάστημα μεγάλο».

Σε διευκρινιστική ερώτηση αν οι αλλαγές γίνονται μόνο για το θέμα της εκλογής ή αν αφορούν και άλλα ζητήματα, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε: «Για όλα και το θέμα της δικονομίας των δικών. Πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση. Η ύπαρξη πολλών λεπτομερειών, η ύπαρξη δικηγόρων μέσα στη Σύνοδο, είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται σε άλλες εκκλησίες και πρέπει να αποφευχθεί».

Ερωτηθείς αν αυτό γινόταν επειδή σκανδαλιζόταν το ποίμνιο ή αν ήταν αναγκαίο, απάντησε ότι «χρειάζονται, δεν συνέβαλαν σε τίποτε», προσθέτοντας ότι «θα απλουστευτούν οι διαδικασίες».

Τέλος, σε ερώτηση αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τη δεύτερη προσφυγή στην περίπτωση Τυχικού στο Φανάρι, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου απάντησε πως δεν γνωρίζει, προσθέτοντας πως δεν είναι κάτι «που μας αφορά, εμείς απλώς διαβιβάσαμε την αίτηση».

Πηγή: ΚΥΠΕ