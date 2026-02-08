Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την τελευταία του συνεδρία, ενέκρινε την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης προς τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή, η οικονομική ενίσχυση, με συνολικό προϋπολογισμό €1,5 εκατ., αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών αναπαραγωγικής διαχείρισης, όπως ο ορμονικός συγχρονισμός οίστρου, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των ζώων, να μειωθεί η εποχικότητα της παραγωγής γάλακτος και ενισχυθεί η βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιλέξιμες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 200 θηλυκά ζώα, δέκα μηνών και άνω (προβατίνες/αίγες), με τον ελάχιστο αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά αίτηση να καθορίζεται στα 50 ζώα για κάθε ξεχωριστή εκμετάλλευση καθώς και εκμεταλλεύσεις που κατέχουν «Πιστοποιητικό Καταχώρησης Εγκατάστασης Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» και η διακίνηση του γάλακτός τους καταγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Διακίνησης Νωπού Γάλακτος του Τμήματος Γεωργίας.

Όπως αναφέρεται, η απόφαση στοχεύει στη στήριξη των παραγωγών που συμβάλλουν στην παραγωγή χαλλουμιού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Επίσης, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, την ενίσχυση της κτηνοτροφίας και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης ενός τομέα, που συνδέεται άμεσα με την οικονομία της υπαίθρου και την προστασία των εθνικών προϊόντων.

Πηγή: ΚΥΠΕ