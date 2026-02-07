H Aστυνομία στη Λεμεσό διερευνά υπόθεση επίθεσης κατά προπονητή σε αγώνα ποδοσφαίρου Κ-12 και άρχισε ήδη τη λήψη καταθέσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προπονητής του Άρη φέρεται να δέχθηκε επίθεση από γονιό κατά τη διάρκεια αγώνα ακαδημιών Κ-12 μεταξύ της ομάδας του και του Απόλλωνα, στο Καλογεροπούλειο Στάδιο.

Στη διάρκειά του παιχνιδιού ο προπονητής του Άρη φέρεται να είπε κάτι σε ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας. Στη συνέχεια, γονείς παικτών του Απόλλωνα ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τον προπονητή και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας εξ αυτών τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο προπονητής διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα κλείδας και κρατήθηκε για νοσηλεία. Το περιστατικό διερευνάται από την Αστυνομία μέλη της οποίας ξεκίνησαν τη λήψη καταθέσεων.

Το περιστατικό καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ο Άρης Λεμεσού και η ΚΟΠ.

Ο Άρης Λεμεσού, μεταξύ άλλων, καλεί την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να επιληφθεί του περιστατικού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες "ώστε να διασφαλίσει ότι δε θα γίνουμε μάρτυρες παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, διασφαλίζοντας την σωματική ακεραιότητα των επαγγελματιών του χώρου και διαφυλάσσοντας την αγνή αγάπη των παιδιών για το άθλημα".

Τονίζει επίσης ότι η βία δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή σε καμία μορφή της.

Στην ανακοίνωση της ΚΟΠ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ήδη βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών γεγονότων.

"Τυχόν αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών αναμένεται να τύχουν της δέουσας διερεύνησης", αναφέρει.



Πηγή: ΚΥΠΕ