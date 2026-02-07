Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις στο δυτικό μισό του νησιού. Σταδιακά, ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση, αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει αραιή σκόνη μέχρι και αύριο το απόγευμα.



Αύριο, κατά διαστήματα θα εμφανίζονται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και αρχικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ, οι ψηλές νεφώσεις θα παραμείνουν αυξημένες. Tοπικά πιθανόν να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.



Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Την Τρίτη, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Την Τετάρτη αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.



Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.



