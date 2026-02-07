Σε 561.252 ψηφοφόρους ανέρχεται αυτή τη στιγμή το εκλογικό σώμα, με βάση τα στοιχεία του τελευταίου οριστικοποιημένου εκλογικού καταλόγου της 2ας Ιανουαρίου 2026, εκ των οποίων 837 Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλία.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι εντός των ημερών, το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως κάθε φορά πριν τις εκάστοτε εκλογές, θα αποστείλει επιστολές σε όσους θα έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών, που είναι η 24η Μαΐου 2026, με σκοπό την ενθάρρυνση της εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο.

Ανέφερε επίσης ότι σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, οργανώνονται δύο ενημερωτικές εκστρατείες, με στόχο, σε πρώτη φάση, την ενθάρρυνση της εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο και, σε δεύτερη φάση, την ενθάρρυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

Σύμφωνα με κ. Ηλία, οι αιτήσεις για νέες εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο την τελευταία τριμηνία, από 3 Οκτωβρίου 2025 μέχρι 2 Ιανουαρίου 2026, ανήλθαν στις 603, ενώ κατά την τρέχουσα τριμηνία, από 3 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, υποβλήθηκαν 775 αιτήσεις. Ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων υποβάλλεται στα πλαίσια της τελευταίας τριμηνίας πριν τις εκλογές, σημείωσε.

Εγγεγραμμένα 26 πολιτικά κόμματα

Αναφορικά με τον αριθμό των πολιτικών κομμάτων, ο ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι αυτή τη στιγμή στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων είναι εγγεγραμμένα 26 κόμματα, ενώ 3 αιτήσεις που υποβλήθηκαν πρόσφατα και συγκεκριμένα, στις 09.01.2026 για την εγγραφή κόμματος με την επωνυμία «Άμεση Δημοκρατία», στις 14.01.2026 για την εγγραφή κόμματος με την επωνυμία «Σήκου Πάνω» και στις 21.01.2026 για την εγγραφή κόμματος με την επωνυμία «Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία», «βρίσκονται υπό μελέτη».

Εγγραφή στον Εκλογικό Κατάλογο

Ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι απομένουν λιγότεροι από δύο μήνες για να εγγραφεί κάποιος στον εκλογικό κατάλογο και να έχει δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026. Ανέφερε ότι τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, όσων δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, είναι η 2α Απριλίου 2026 και κάλεσε τους νέους και τις νέες που δεν έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα, να το πράξουν.

Σημείωσε πως δικαίωμα εγγραφής στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο έχουν όλοι οι Κύπριοι πολίτες, που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημέρα της εκλογής και είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Σε σχέση με τις ηλικίες μέχρι 25 ετών, ο ΓΔ του ΥΠΕΣ είπε ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας των Εκλογών, στη διεύθυνση elections.gov.cy.

Ανέφερε ότι οι έντυπες αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων και πρόσθεσε ότι έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα πιο πάνω σημεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και την ιστοσελίδα των Εκλογών στην πιο πάνω διεύθυνση.

Εκλογικά κέντρα εξωτερικού – Επιλογή και οι Βρυξέλλες λόγω προεδρίας

Σε σχέση με τη λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι απαιτείται η έκφραση ενδιαφέροντος που υποβάλλεται με γραπτή δήλωση στα πλαίσια του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου της τριμηνίας που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή από 3 Ιανουαρίου 2026 μέχρι 2 Απριλίου 2026, από τουλάχιστον 30 εκλογείς από κάθε εκλογική περιφέρεια, επαρχία δηλαδή, οι οποίοι κατά την ημέρα των εκλογών θα βρίσκονται στο εξωτερικό.

«Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους», πρόσθεσε.

Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, όπως είπε, για να συγκεντρωθεί ο πιο πάνω αριθμός για τις μικρές περιφέρειες, ο συνολικός αριθμός εκλογέων ενός κέντρου πρέπει να ανέλθει στους 600 περίπου.

Πρόσθεσε ότι οι μόνες πόλεις του εξωτερικού που μπορούν να συγκεντρώσουν επαρκή αριθμό εκλογέων είναι η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λονδίνο και Μάντσεστερ.

Σημείωσε ότι στις Βουλευτικές Εκλογές 2021 λειτούργησαν 10 εκλογικά κέντρα, 4 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη και 4 στο Λονδίνο και δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία εκλογικού κέντρου στην Πάτρα και στο Μάντσεστερ.

Για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, σύμφωνα με τον κ. Ηλία, κατόπιν συνεννόησης με τα πολιτικά κόμματα και, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, λόγω της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλος αριθμός Κυπρίων εργάζεται στις Βρυξέλλες, έχει προστεθεί ως επιλογή και η συγκεκριμένη πόλη.

Ο ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι η δήλωση για να ψηφίσει κάποιος σε εκλογικό κέντρο του εξωτερικού μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy, είτε σε έντυπη μορφή, συμπληρώνοντας κατάλληλα το σχετικό έντυπο και υποβάλλοντάς το στις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας και στα πιο πάνω σημεία, κατέληξε.

