Η Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ διοργάνωσε σήμερα στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαστήριο με τίτλο «Ο ρόλος της ΕΕ στην υποστήριξη προσπαθειών εκκένωσης αμάχων στην ευρύτερη περιοχή Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής», με τη συμμετοχή πολιτικών και στρατιωτικών φορέων, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και των Επιχειρήσεων Εκκένωσης Αμάχων (Non-Combatant Evacuation Operations – NEO).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας, το εργαστήριο επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έγκαιρες, συντονισμένες και αποτελεσματικές προσπάθειες για εκκένωση αμάχων, με ιδιαίτερη έμφαση στις NEO, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στον πολιτικο-στρατιωτικό συντονισμό και στην πολυεθνική συνεργασία σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (ΜΕΝΑ). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κοινής ευθύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, αναφέρεται.

Κατά την έναρξη του εργαστηρίου, ο Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ, Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντίνου, υπογράμμισε τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των μηχανισμών της ΕΕ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξελισσόμενων κρίσεων και την προστασία των αμάχων.

Παρουσιάσεις ανώτερων εθνικών και ευρωπαϊκών αξιωματούχων ανέδειξαν τον ρόλο των κέντρων συντονισμού, τις προκλήσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων, καθώς και την ανάγκη για συνεχή ετοιμότητα, κοινές ασκήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν εμπειρίες και Διδάγματα που Αντλήθηκαν, καλύπτοντας πολιτικές, επιχειρησιακές και τακτικές πτυχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνεται.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και των επιχειρήσεων εκκένωσης, τον επιχειρησιακό ρόλο των εθνικών δομών συντονισμού, καθώς και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από πρόσφατες δραστηριότητες αντίδρασης της ΕΕ σε κρίσεις στην περιοχή.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με προβληματισμούς σχετικά με τα επόμενα βήματα, εντοπίζοντας πεδία περαιτέρω εργασίας κατά τη διάρκεια αλλά και πέραν της Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο τη διατήρηση της δυναμικής, την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και την υποστήριξη μελλοντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ στον τομέα της εκκένωσης αμάχων και της διαχείρισης κρίσεων, καλλιεργώντας κλίμα εμπιστοσύνης και κοινής αποστολής μεταξύ των συμμετεχόντων.

Πηγή: ΚΥΠΕ