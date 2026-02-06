Ο Κύπριος επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας πολυεπίπεδης υπόθεσης που απλώνεται χρονικά από την περίοδο της πανδημίας έως σήμερα και αγγίζει τον πυρήνα της διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση, στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την υπόθεση του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλου, όπου ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα

Το όνομα του κ. Γεωργίου περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το in.gr, στη δικογραφία που χειρίζεται η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά χρηματοδοτήσεις ΚΕΚ (Κέντρων Εκπαιδευτικής Κατάρτισης) στην Ελλάδα. Η έρευνα αυτή οδήγησε, μεταξύ άλλων, στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων και εταιρειών, ενώ στο κάδρο βρίσκεται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Το εκτιμώμενο ποσό από τις επίμαχες δραστηριότητες φέρεται να ανέρχεται σε περίπου 2,1 εκατ. ευρώ.

Η «ουρά» του σκανδάλου «σκόιλ ελικίκου»

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η υπόθεση εμφανίζεται ως συνέχεια του διαβόητου προγράμματος τηλεκατάρτισης του 2020, γνωστού στο δημόσιο διάλογο ως «σκόιλ ελικίκου». Τότε, εν μέσω lockdown, η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης για ελεύθερους επαγγελματίες, με αμοιβή 600 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Το πρόγραμμα αποσύρθηκε άρον-άρον μετά από σφοδρές αντιδράσεις και αποκαλύψεις για την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού.

Ωστόσο, το πραγματικό ερώτημα δεν ήταν η προχειρότητα των κειμένων, αλλά η κατανομή των κονδυλίων: από τα περίπου 84 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού, 50–55 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στα ΚΕΚ και τα υπόλοιπα σε επτά ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο ρόλος της AAnG Holdings και της Alpha Ωμέγα Zed

Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται η εταιρεία AAnG Holdings, συμφερόντων του κ. Γεωργίου, μέσω της ελληνικής θυγατρικής της Alpha Ωμέγα Zed. Δημοσιεύματα της εποχής έκαναν λόγο για απευθείας αναθέσεις και ενεργή συμμετοχή της εταιρείας στο σύστημα τηλεκατάρτισης.

Μεταγενέστερα στοιχεία δείχνουν ότι η AAnG Holdings κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Ωμέγα Zed, ενώ πρόσωπα που αρχικά εμφανίζονταν στη μετοχική ή διοικητική δομή φέρονται να «εξαφανίζονται» σε επόμενη φάση. Ένα γεγονός που, σύμφωνα με ρεπορτάζ, γεννά πρόσθετα ερωτήματα για τη διαφάνεια της εταιρικής δομής.

Συντονισμένη δράση και εταιρείες-οχήματα

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Αρχής για το Ξέπλυμα, περιγράφεται ένα πλέγμα κοινής και συντονισμένης δράσης μεταξύ φυσικών προσώπων και εταιρειών, με σοβαρές υπόνοιες για υπεξαίρεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μεταξύ των εταιρειών που ελέγχονται περιλαμβάνονται, πέραν της Alpha Ωμέγα Zed, και άλλες που φέρονται να λειτουργούσαν ως εταιρείες-οχήματα, χωρίς επαρκές προσωπικό ή πραγματική επιχειρησιακή δραστηριότητα.













Η παραίτηση Στρατινάκη και τα πολιτικά ερωτήματα

Η υπόθεση αποκτά έντονη πολιτική διάσταση λόγω της σχέσης του κ. Γεωργίου με την Άννα Στρατινάκη, πρώην γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας. Η παραίτησή της, επισήμως για λόγους οικογενειακής υγείας, ήρθε μία ημέρα μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Παναγόπουλου, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Κατά τη θητεία της στο υπουργείο, η κα Στρατινάκη είχε την ευθύνη διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούσαν τα ΚΕΚ, γεγονός που θέτει στο τραπέζι το ζήτημα της πολιτικής και θεσμικής ευθύνης.

Από το ΣΥΝ-εργασία στον Φουρθιώτη

Το όνομά της έχει συνδεθεί και με άλλες υποθέσεις της περιόδου της πανδημίας, όπως το πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία και την περίπτωση του τηλεπαρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη. Δημοσιοποιημένα μηνύματα είχαν αναδείξει τις επαφές του με κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ αυτών και την κα Στρατινάκη, προκαλώντας τότε έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Σύγκρουση συμφερόντων και παρασκήνιο

Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί και το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς η σχέση της κας Στρατινάκη με τον κ. Γεωργίου ήταν γνωστή την περίοδο που διενεργούνταν έλεγχοι και δεσμεύσεις λογαριασμών από την Αρχή για το Ξέπλυμα. Ρεπορτάζ ανέφεραν ότι προγραμματισμένος γάμος τους ανεβλήθη, εν μέσω έντονου παρασκηνίου και πολιτικών πιέσεων.

Η απάντηση Γεωργίου και τα ανοιχτά ερωτήματα

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργίου δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις πράξεις που του αποδίδονται και προειδοποιεί ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι σε δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν ως ένοχο πριν την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης.







