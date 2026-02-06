Η Κύπρος προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον Απρίλιο του 2026 δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στη δημιουργία του περιφερειακού κόμβου της ΕΕ για την καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, σύμφωνα με όσα ανέφερε το απόγευμα της Παρασκευής η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου που παραχώρησε στη Λευκωσία, από κοινού με Ευρωπαίους Επιτρόπους, μετά την ολοκλήρωση του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τόσο ο Επίτροπος για το Κλίμα, το Μηδενινακό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα, όσο και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Τζέσικα Ρόζγουολ, αναγνώρισαν κατά τις τοποθετήσεις τους στη διάσκεψη ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα για τη βελτίωση του συντονισμού και συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, οι οποίες εκδηλώνονται κάθε χρόνο όλο και συχνότερα, με μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, ιδίως στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις ενέργειες που προωθούνται σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε επίπεδο ΕΕ και τη δημιουργία του περιφερειακού κέντρου στην Κύπρο, η κ. Παναγιώτου είπε ότι οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη και σημείωσε ότι τον συντονισμό για το κομμάτι της προετοιμασίας σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και πολιτικής άμυνας τον έχει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόσθεσε ότι τον Απρίλιο η Κύπρος θα φιλοξενήσει μία σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτό και μέχρι τότε θα είναι σε εξέλιξη όσα χρειάζονται να γίνουν, ώστε να υλοποιηθούν σωστά οι δράσεις.

Από την πλευρά του ο κ. Χούκστρα ανέδειξε ως θετικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή τη δημιουργία ομάδας πυροσβεστών άμεσης επέμβασης, η οποία αποτελείται από πυροσβέστες από διάφορα κράτη-μέλη. Σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση πυρκαγιών όπως αυτές εκδηλώνονται τα τελευταία χρόνια, δεν επαρκούν οι διαθέσιμες δυνάμεις του κάθε κράτους.

Είπε ότι η ομάδα ταχείας επέμβασης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν σημαίνει ότι καθίσταται η ΕΕ ικανή να αντιμετωπίσει όλα όσα μπορεί να συμβούν, αλλά σημείωσε ότι αποτελεί ένα θετικό βήμα και μία σαφή ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Επίτροπος Ροζγουλ επεσήμανε ότι υπάρχουν αδυναμίες στη συνεργασία και ότι πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό η ΕΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εστιάσει η στρατηγική στην επείγουσα δράση. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, για το πώς η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τις προσπάθειες για αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ανέδειξε, επίσης, ως σημαντική παράμετρο την πρόληψη, η οποία, όπως είπε, θα πρέπει να είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. «Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στα οικοσυστήματα, είτε πρόκειται για δάση είτε για έδαφος», σημείωσε, καταλήγοντας ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί επίσης να υπάρξει καλύτερη συνεργασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ