Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Τοπικά πιθανό να παρατηρηθεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλης. Αύριο το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι ως ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.



Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Τοπικά πιθανό να παρατηρηθεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι ως ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.



Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος παροδικά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις.



Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει στα επίπεδα του Σαββάτου τα οποία είναι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κοντά σε αυτά.

