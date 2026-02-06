Η Αστυνομία Κύπρου, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις, για πλήρωση Κενών θέσεων Αστυνομικών.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25/04/2026 και οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, την ύλη της γραπτής εξέτασης καθώς και άλλες πληροφορίες, παρέχονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 06/02/2026, στην ηλεκτρονική ειδησεογραφική ιστοσελίδα της Αστυνομίας www.cypruspolicenews.com, καθώς και στον Κλάδο Προσλήψεων στα τηλέφωνα 22808236/ 22808247.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα:

 «Εργασία και Ασφάλιση»

 « Απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα»

 «Αίτηση για πρόσληψη στην Αστυνομία»

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσει προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)

β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού

γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο(link):

https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ταυτοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός «Ξέχασα το όνομα Χρήστη», «Ξέχασα τον Κωδικό».

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων καθορίζεται η Δευτέρα 09/02/2026, από η ώρα 09:00 και εκπνέει την Παρασκευή 06/03/2026 και ώρα 14:00. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης ανέρχεται στα €45 και θα καταβάλλεται μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Σε σχέση με τις γραπτές εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο στάδιο, τόσο για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθίσουν όσο και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Υποψήφιος που δεν θα ενημερωθεί γραπτώς μέχρι και τη Δευτέρα 20/04/2026 για τον τόπο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Κλάδο Προσλήψεων Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236 και 22808247.