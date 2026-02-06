Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να απορρίψει την ένσταση της Ντόριας Βαρωσιώτου για τη μη επικύρωση του αρχικού διορισμού της σε θέση δικαστού αναφέρθηκε ο νομικός της Αχιλλέας Δημητριάδης, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι.

Όπως εξήγησε, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν δικαίωσε την προσφυγή της κ. Βαρωσιώτου, υιοθετώντας κατά πλειοψηφία τη θέση ότι η διαδικασία μπορούσε να προχωρήσει όπως εφαρμόστηκε, παρά το γεγονός ότι –σύμφωνα με την πλευρά της προσφεύγουσας– ούτε η νομοθεσία, ούτε το Σύνταγμα, ούτε οι κανονισμοί προβλέπουν διορισμό δικαστή με περίοδο δοκιμασίας.



Διαβάστε επίσης: Ανώτατο: Απέρριψε ένσταση για παύση Βαρωσιώτου- «Σφάλματα στη θανατική Θανάση»

Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι είχε ζητηθεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας, η παραπομπή του ζητήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ώστε να κριθεί κατά πόσο μια τέτοια πρακτική είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα κριτήρια που ισχύουν για την ανεξαρτησία και τη μονιμότητα των δικαστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, με απόφαση πέντε ψήφων υπέρ και τριών κατά, το Ανώτατο έκρινε ότι δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής και προχώρησε στην τελική του κρίση.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει το γεγονός ότι οι τρεις μειοψηφούσες απόψεις προέρχονται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ακόμη ένα μέλος του Δικαστηρίου. Όπως σημείωσε, η μειοψηφία ανέπτυξε σοβαρά διαδικαστικά επιχειρήματα, μεταξύ των οποίων και το ότι το όργανο που αποφάσισε τη μη επικύρωση του διορισμού δεν είχε την ίδια σύνθεση με το όργανο που είχε αποφασίσει τον αρχικό διορισμό – ένα βασικό ζήτημα διοικητικού δικαίου.

Αναφερόμενος στα επιχειρήματα της πλειοψηφίας, ο κ. Δημητριάδης σχολίασε ότι έγινε επίκληση λαθών της κ. Βαρωσιώτου σε προηγούμενη δικαστική υπόθεση, επισημαίνοντας ωστόσο πως τα ίδια τα ανώτερα δικαστήρια είχαν επικυρώσει την απόφασή της, κρίνοντας ότι τα λάθη δεν ήταν τέτοιας βαρύτητας ώστε να την ακυρώσουν.

Σύμφωνα με τον νομικό, το επόμενο βήμα της υπόθεσης αναμένεται να είναι η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Όπως εξήγησε, το Δικαστήριο αυτό δεν επανεκδικάζει την υπόθεση, αλλά εξετάζει κατά πόσο οι εθνικές αποφάσεις παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα της προσφεύγουσας, με δυνατότητα –σε ορισμένες περιπτώσεις– να διατάξει ακόμη και την αποκατάσταση δικαστή στη θέση του.

«Ο δρόμος δεν τελειώνει εδώ», τόνισε ο κ. Δημητριάδης, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη αποτελεί, κατά την άποψή του, μια σημαντική εγγύηση για τον Κύπριο πολίτη και τον έλεγχο των εθνικών δικαστικών αποφάσεων υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



