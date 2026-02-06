Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία κατά την οποία το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του, αναφορικά με την ένσταση που υπέβαλε, για την απόφαση απόλυσής της.

Κατά την ανάγνωση της απόφασης το Ανώτατο έκανε αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης. Ανέφερε ότι, είναι Πολύχρονη δικαστική πρακτική ο διορισμός υπό δοκιμασία δικαστών.

Εξήγησε ότι, ο δικαστής στα δύο χρόνια δοκιμάζεται και επικυρώνεται ο διορισμός μόνο αν κριθεί κατάλληλος. «Ανά εξάμηνο στέλνονται εκθέσεις αξιολόγησης. Είναι συνεχές καθήκον του Συμβουλίου η κρίση και ότι απαιτείται να διαπιστωθεί ότι έχει τόσο τις γνώσεις όσο και τον χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας δικαστής».

Το Ανώτατο τόνισε ότι η ενιστάμενη (σ.σ Ντόρια Βαρωσιώτου) γνώριζε ότι είχε διοριστεί υπό δοκιμασία και ότι ο διορισμός έγινε από ανεξάρτητο όργανο, το Συμβούλιο, ότι δεν εντοπίζεται καμία αυθαιρεσία και είναι απαλλαγμένο από παρεμβάσεις.

«Το Συμβούλιο ελέγχεται από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η ενιστάμενη δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι ο διορισμός της δεν ήταν μόνιμος. Πρέπει να αναγνωριστεί η εξουσία του Συμβουλίου να μην προχωρήσει στη μονιμοποίηση του δικαστή», τόνισε.

Στη συνέχεια επεσήμανε πως «η ενιστάμενη δεν δέχθηκε οδηγίες ή πιέσεις, ούτε υπήρχε έλλειψη αμεροληψίας από την πρόεδρο του Συμβουλίου».

Το Ανώτατο τόνισε πως η Ντόρια Βαρωσιώτου διεξήγαγε δικαστικές διαδικασίες εκτός νομοθεσίας, ενώ υπήρξαν σοβαρές αδυναμίες και σοβαρά νομικά σφάλματα στη θανατική ανάκριση για Θανάση.

Σημείωσε ότι, «διαπιστώνεται το μη κατάλληλο της ενιστάμενης που έκρινε το Συμβούλιο».

