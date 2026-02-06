Σήμερα εκδίδεται η ετυμηγορία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου αναφορικά με την ένσταση της Ντόριας Βαρωσιώτου να απολυθεί από τη θέση της δικαστού.

Υπενθυμίζεται ότι η δικαστής υπέβαλε ένσταση για τον τερματισμό των υπηρεσιών της από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προσφεύγοντας στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο. Παράλληλα, υπέβαλε προδικαστικά αιτήματα τόσο για παραπομπή νομικών ζητημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για την εξαίρεση δύο δικαστών από την υπόθεση, αιτήματα τα οποία δεν έγιναν δεκτά.

Η κ. Βαρωσιώτου είχε διοριστεί στη θέση της Επαρχιακής Δικαστού την 1η Ιουλίου 2023 και τοποθετήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Τον Ιούνιο του 2025, ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην προχωρήσει στη μονιμοποίησή της, κρίνοντας ότι δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα τον πρόωρο τερματισμό του διορισμού της. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το όνομά της είχε ταυτιστεί με τη θανατική ανάκριση για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, στην οποία για πρώτη φορά κρίθηκε ότι ο θάνατος οφειλόταν σε εγκληματική πράξη.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε αντικείμενο προσφυγής από τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό. Αν και το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε την ύπαρξη νομικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι δεν του επετράπη να καταθέσει στο πλαίσιο της θανατικής ανάκρισης, εντούτοις δεν προχώρησε στην ακύρωσή της. Η ένσταση της δικαστού κατά της απόλυσής της, όπως κατατέθηκε στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, έφερε στο φως την αλληλογραφία της με το Ανώτατο Δικαστήριο, συνάντηση που είχε στη Λεμεσό με δύο ανώτατους δικαστές, καθώς και παρεμβάσεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δέχθηκε πριν από την έκδοση του πορίσματος για την υπόθεση Νικολάου.

Κατά την αγόρευσή του, ο συνήγορός της Αχιλλέας Δημητριάδης υποστήριξε ότι η κυπριακή έννομη τάξη δεν προβλέπει διαδικασία τερματισμού της θητείας δικαστών ούτε καθορίζει δοκιμαστική περίοδο υπηρεσίας. Έθεσε, μάλιστα, ζήτημα συμβατότητας της απόφασης με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Εκ μέρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο δικηγόρος Πόλυς Πολυβίου αντέτεινε ότι ο τερματισμός των υπηρεσιών της ήταν απολύτως σύμφωνος με το νόμο, επισημαίνοντας πως η ίδια, κατά την ορκωμοσία της, γνώριζε ότι ο διορισμός της αφορούσε δοκιμαστική περίοδο διάρκειας δύο ετών.

