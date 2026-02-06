Σχετικά με την καταγγελία πατέρα, ότι το παιδί του που νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο και χρειάζεται εξειδικευμένες εξετάσεις, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) εξέδωσε ανακοίνωση για τη διασφάλιση της ιατρικής φροντίδας του μικρού ασθενή.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥΠΥ, το κοριτσάκι νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Μακαρείου Νοσοκομείου εδώ και τέσσερις εβδομάδες, έχοντας αντιμετωπιστεί η οξεία συμπτωματολογία του. Οι θεράποντες ιατροί διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνει όλη την πρέπουσα ιατρική φροντίδα.

Όλες οι εξειδικευμένες εξετάσεις που κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθούν έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ το Μακάρειο παρέχει πλήρη στήριξη από όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες.

Ο ΟΚΥΠΥ επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση του παιδιού και διασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε ανάγκης της νοσηλείας του.