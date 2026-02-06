Στο «Πρωτοσέλιδο» παραχώρησε συνέντευξη η Άννη Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexui στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη αλλά και για το ότι μετάνιωσε που αποτάθηκε στην Αστυνομία και δεν πήρε τον νόμο στα χέρια της.

Ερωτηθείσα ποια η σχέση της με το «Αλεξούι» (Αλέξη Μαυρομιχάλη) απάντησε ότι ήταν καθαρά φιλική παρότι κατηγορήθηκε, όπως είπε, ότι ήταν κάτι περισσότερο.

«Ο Αλέξης ήταν ο άνθρωπος που είχα αποταθεί όταν κατάλαβα τι γίνεται με τον υπόκοσμο. Είχα καταλάβει ότι ήταν καθαρός και δεν ήταν μπλεγμένος σε βιασμούς, σε παιδεραστίες. Έβλεπα ότι λειτουργούσε και ένα σύστημα εναντίον του για να τον ενοχοποιούν για πράγματα που δεν ίσχυαν και είχα έρθει πολύ κοντά με τον Αλέξη. Ήταν ο μόνος που είδε αυτά τα βίντεο, είναι ο μόνος που δεν με αμφισβήτησε ποτέ, που μου έλεγε να φύγω από την Κύπρο, είναι ο μόνος που όταν η οικογένεια μου με έκλεισε σε ένα γκαράζ έξι μήνες ο Αλέξης απείλησε και την οικογένεια μου και αυτούς που έπρεπε να απειλήσει, σε δύο μέρες βέβαια κατέληξε νεκρός.

Είναι ο άνθρωπος που μου έλεγε μην φοβάσαι και ήξερα ότι δεν θα με προδώσει ποτέ. Το ότι ήξερα ότι υπήρχε ένας άνθρωπος στην Κύπρο που δεν θα με προδώσει ποτέ ίσως να ήταν και ο λόγος που κράτησα την ελπίδα μου για να μείνω ζωντανή».

Για τη σχέση της με τον υπόκοσμο απάντησε ότι η πρώτη της επαφή ήταν όταν γνώρισε τον πρώην σύντροφό της ο οποίος της έμαθε και τι είναι τα ναρκωτικά. «Υπήρχε μια πελατειακή σχέση όσο έκανα χρήση ναρκωτικών, μετά που καθάρισα και που μπλέχτηκα ξανά με αυτούς, ήταν καθαρά για να τους ηχογραφώ και να μάθω την αλήθεια στην ιστορία μου. Τα τελευταία τρία χρόνια το κινητό μου ήταν στο recording 24 ώρες το 24ωρο. Υπήρχαν στιγμές που κοιμόμουνα και το κινητό μου το άφηνα να ηχογραφεί».

Όπως είπε δεν την άρεσε καθόλου αυτή η ζωή που έκανε. «Θέλω την αλήθεια, θέλω δικαιοσύνη, μου κάνανε τα αίσχη, με παρουσίασαν ως τον χειρότερο άνθρωπο χωρίς να είμαι, και αντί κάποιος να ζητήσει συγγνώμη πάνε να βγούνε και από πάνω. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα, αυτοί με δημιούργησαν, δημιούργημα τους είμαι, εγώ έβλεπα ελληνικές ταινίες και έκλαιγα».

Όπως διευκρίνισε, τότε δεν ήθελε να φύγει από το κύκλωμα γιατί ήταν ερευνητικά μέσα για να μάθει την αλήθεια. «Ήθελα να μάθω την αλήθεια για την οικογένεια μου, για το τι μου έκαναν, ποιοι έχουν αυτά τα βίντεο και γιατί όπου πάω έχει κόσμο που ξέρει καλύτερα το σώμα μου από εμένα. Την έμαθα την αλήθεια, ένας γιατρός μου είπε κάποτε, ορισμένα πράγματα είναι καλύτερα να μένουν μυστικά, ίσως και να είχε δίκαιο. Το παράπονο μου από τον Αλέξη ήταν ότι δεν ήρθε να μου μιλήσει όταν έμαθε την αλήθεια. Η απάντηση του ήταν ότι δεν έχω την καρδιά να σου μιλήσω. Μπορώ να σου παρέχω την ασφάλεια να πας να μάθεις, όμως δεν έχω την καρδιά να σου μιλήσω».

Μεταξύ άλλων μίλησε για τις καταγγελίες που έχει κάνει και αν σκοπεύει να καταθέσει και να παραδώσει τα στοιχεία που έχει. «Δεν είναι δική μου δουλειά να μαρτυρήσω εναντίον τους, δεν είμαι η Αστυνομία. Όπως επίσης δεν ήταν δική μου δουλειά 4 χρόνια να κάνω τον ντεντέκτιβ στην οικογένεια μου και τον υπόκοσμο. Εγώ είμαι το θύμα, δική μου δουλειά ήταν να πάω στην Αστυνομία να καταγγείλω και να διερευνήσει η Αστυνομία αν λέω αλήθεια ή ψέματα. Τα μόνα στοιχεία που θα δώσω είναι αν έρθουν εδώ για τη δική μου υπόθεση, για να υποχρεωθούν να διερευνήσουν. Τους σιχάθηκα τους αηδίασα είναι απάνθρωποι».

Ερωτηθείσα αν έχει μετανιώσει για πράγματα στη ζωή της είπε ότι δεν έχει βλάψει ποτέ κανένα αλλά ότι μετάνιωσε που υπήρξε τόσο αφελής. «Για ένα πράγμα έχω μετανιώσει, που αποτάθηκαν για βοήθεια στην Αστυνομία, έπρεπε να πάρω το νόμο στα χέρια μου και να το λύσω. Κάποτε ο Αντώνης Φανιέρος είπε ότι ο φόνος που γίνεται για λόγους τιμής δεν λογιέται φόνος. Το μεγαλύτερο λάθος που έκανα στη ζωή μου είναι που αποτάθηκα στην Αστυνομία».

Κλείνοντας είπε ότι θέλει να καταλάβει γιατί η Αστυνομία είναι τόσο απρόθυμη να διερευνήσει θέματα trafficking, παιδεραστίας και σεξουαλικής κακοποίησης.

«Άντε εγώ είμαι τρελή, και ο κύριος Αριστοδήμου 10 χρόνια που τον φώναξε και αυτός τρελός; Οι κοπέλες που προσπάθησαν να καταγγείλουν τον δήμαρχο και αυτές τρελλές;»