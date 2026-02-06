Στο «Πρωτοσέλιδο» και στον Ανδρέα Δημητρόπουλο μίλησε αποκλειστικά η Άννη Φωτίου για τις υποθέσεις που τάραξαν τις αρχές και το πολιτικό σκηνικό. Στη συνέντευξη απαντά στις καταγγελίες που προκάλεσαν θύελλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται στα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούν εις βάρος της και εξηγεί πώς διαχειρίζεται τις επιθέσεις, τις απειλές και την ασφυκτική πίεση.

Αρχικά σημειώνει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει παρόμοιες εμπειρίες με τις δικές της και αναγνωρίζουν την αλήθεια πίσω από όσα περιγράφει. «Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Αναγνωρίζει την αλήθεια. Και αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίζει είναι γιατί τόσος κόσμος ταυτίζεται μαζί μου», λέει, προσθέτοντας ότι το πιο στενάχωρο στοιχείο όλης της υπόθεσης είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιες καταγγελίες από τους θεσμούς, τους κρατικούς αξιωματούχους και την αστυνομία.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι οι δημόσιες καταγγελίες της δεν ξεκίνησαν τώρα. Όπως αναφέρει, εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια μιλά δημόσια για όσα της συμβαίνουν, δημιουργώντας συνεχώς λογαριασμούς στο διαδίκτυο που συχνά «κατεβαίνουν». «Στους παλιούς μου λογαριασμούς έβγαινα κατευθείαν live την ώρα που μου συνέβαιναν τα πράγματα. Έκανα live την ώρα που πήγαινα να καταγγείλω και μου φέρονταν άσχημα», λέει. Το διαδίκτυο, όπως υποστηρίζει, λειτούργησε ως μόνιμη διέξοδος, αλλά και ως τρόπος επιβεβαίωσης ότι όσα ζούσε δεν ήταν προϊόν φαντασίας. «Ρωτούσα τον κόσμο: είμαι τρελή; Τι είναι αυτά που ζω; Γιατί μου φέρονται έτσι;».

Σύμφωνα με την Άννη Αλεξούι, το γεγονός ότι σήμερα η υπόθεσή της έχει πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα οφείλεται στο ότι πλέον την ακούει περισσότερος κόσμος. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ευχαριστεί την Αστυνομία Κύπρου «για την τεράστια διαφήμιση» που, όπως λέει, της έκανε, αλλά και συγκεκριμένους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι ο Ανδρέας Δημητρόπουλος ήταν από τους πρώτους που δημόσια αναρωτήθηκαν «τι θα γίνει με αυτή την κοπέλα», πριν ακόμη πάρει διαστάσεις η υπόθεση.

Αναφερόμενη στις 13 καταγγελίες που εκκρεμούν σε βάρος της και στο γεγονός ότι ένας εκ των καταγγελλόντων, ο κ. Πάζαρος, απέσυρε τη μήνυσή του, δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν την απασχολεί αν ακολουθήσουν και άλλοι. «Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στην αλήθεια μου», τονίζει, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν εμπιστεύεται τα δικαστήρια, τις αρχές και τους θεσμούς στην Κύπρο. Όπως λέει, αν οι υποθέσεις αυτές οδηγούνταν σε ένα δικαστήριο που η ίδια εμπιστεύεται, είναι βέβαιη ότι θα έβγαινε νικήτρια. Για την απόσυρση της καταγγελίας από τον κ. Πάζαρο σημειώνει ότι γνωρίζονται από παιδιά, μεγάλωσαν στην ίδια περιοχή, στη Χλώρακα, και πως το παράπονό της ήταν ότι, παρά τις προσπάθειές της να επικοινωνήσει μαζί του, ίσως δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς περνούσε. «Τον ευχαριστώ που απέσυρε και το αφήνω εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της αστυνομίας να τη θέσει στη λίστα καταζητουμένων, η Άννη Αλεξούι κάνει λόγο για μια κίνηση που, όπως λέει, γύρισε μπούμερανγκ. Υπενθυμίζει ότι έχει λάβει άσυλο και πως ένας από τους λόγους που της χορηγήθηκε ήταν ακριβώς αυτές οι συνεχείς καταγγελίες σε βάρος της. «Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτές οι καταγγελίες μου έχουν ήδη βοηθήσει. Απλώς η αστυνομία αποφάσισε να τις διαφημίσει», σημειώνει, κατηγορώντας τις αρχές ότι επιχείρησαν να διαπομπεύσουν τον χαρακτήρα της. «Πώς βγάζεις καταζητούμενη έναν άνθρωπο για τον οποίο όλη η Κύπρος ξέρει καθημερινά πού βρίσκεται και ζητάς πληροφορίες για να τον εντοπίσεις; Είναι γελοίο», λέει.

Απαντώντας στην κριτική ότι οι καταγγελίες της είναι ατεκμηρίωτες και δημοσιοποιούνται αβίαστα, η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό. Όπως τονίζει, εδώ και χρόνια λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα, χωρίς να αλλάζει ούτε τελεία, και μπορεί να τα στοιχειοθετήσει με μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία. «Δεν ξύπνησα μια μέρα και αποφάσισα να πάρω ένα κινητό και να μιλήσω για τον οποιονδήποτε. Είναι συγκεκριμένα άτομα με τα οποία ασχολούμαι χρόνια», υποστηρίζει.

Όσον αφορά τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δημοσιοποιεί, εξηγεί ότι τα περισσότερα είναι αποτέλεσμα δικής της έρευνας. Όπως λέει, όταν αναδεικνύει ένα θέμα, στη συνέχεια ακολουθεί κύμα νέων στοιχείων και μαρτυριών που επιβεβαιώνουν όσα έχει ήδη αποκαλύψει. «Για τον καθένα για τον οποίο μιλάω, κατέχω πολλαπλά στοιχεία. Μόλις βγει ένα θέμα, τα στοιχεία γίνονται δεκαπλάσια», αναφέρει.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι αξιολογεί αυστηρά τις μαρτυρίες που φτάνουν κοντά της, είτε προέρχονται από ανώνυμους είτε από επώνυμους πολίτες. Δηλώνει πως όποιος επικοινωνεί μαζί της καταγράφεται και πως δεν δημοσιοποιεί καταγγελίες που δεν μπορεί να εξακριβώσει. «Συνήθως βγάζω είτε μαρτυρίες που ξέρω σίγουρα ότι είναι σωστές είτε ανθρώπους που δεν φοβούνται να μιλήσουν δημόσια», λέει, προσθέτοντας ότι όταν εκθέτει κάποιον, είναι «99,9% σίγουρη» για την ακρίβεια των στοιχείων της.

Αναφερόμενη σε παλαιότερες βαριές καταγγελίες, τονίζει ότι ήξερε ακριβώς τι στοιχεία είχε στη διάθεσή της, πόσες γυναίκες εμπλέκονταν, καθώς και τα ονόματά τους, τις ημερομηνίες και τα επιμέρους περιστατικά, τα οποία, όπως λέει, γνώριζε λεπτομερώς. «Γιατί όταν έβγαινα και φώναζα τον δήμαρχο ας πούμε βιαστή, εγώ ήξερα τι είχα και ξέρω και πόσες είναι οι κοπέλες, και τις ξέρω ονομαστικά και ξέρω και τις ημερομηνίες».

Απαντώντας στις αιχμές περί διασυνδέσεων με τον υπόκοσμο, τις φυλακές ή μυστικές υπηρεσίες, παραδέχεται ότι έχει πηγές μέσα από τις φυλακές, κάτι που, όπως λέει, είναι αυτονόητο όταν δημοσιεύει βίντεο από εκεί. «Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο», τονίζει. Αντίθετα, αναφέρει ότι έχει αφιερώσει πολύ χρόνο ερευνώντας και καταγράφοντας τη δράση του υπόκοσμου στην Κύπρο, υποστηρίζοντας με έμφαση πως κανένας απλός πολίτης στη χώρα δεν έχει κάνει όσα έχει κάνει η ίδια εναντίον του πραγματικού υποκόσμου.

Απαντώντας στο ερώτημα μέχρι πού σκοπεύει να φτάσει τον αγώνα που η ίδια έχει ξεκινήσει, η Annie Alexui ανέφερε ότι «μέχρι την ημέρα που θα είναι η πεθαμένη μητέρα μου, στη φυλακή ή στο ψυχιατρείο».

Αναφέρθηκε και στη νέα διερεύνηση της δολοφονίας του Αλέξη Μαυρομιχάλη, σημειώνοντας ότι μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα σταματούσε. «Τώρα ξεκίνησαν να ερευνούν πάλι τη δολοφονία Αλέξη. Αν τα καταφέρουν και πάρουν τους πραγματικούς ενόχους, μαζί με τους ηθικούς αυτουργούς, οπότε θα είναι πάλι κατηγορούμενη η οικογένειά μου, να σταματήσω. Αλλά υπό προϋποθέσεις αυτό όλο θα λήξει όταν η μητέρα μου είναι στον τάφο».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην Κύπρο, ακόμη και με εγγυήσεις ασφάλειας και δίκαιης δίκης απάντησε πως «δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανένα κυπριακό θεσμό και αυτό είναι. Τέλος».

Όπως είπε, ο μοναδικός λόγος επιστροφής θα ήταν αν « οι άνθρωποι που εμπιστεύομαι στη Ρωσία να μου το ζητήσουν, για τον οποιοδήποτε λόγο».

Μιλώντας για τον φόβο και τις απειλές που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια, η Annie Alexui δήλωσε πως πλέον δεν την επηρεάζουν. «Έχω έρθει τόσες πολλές φορές κοντά στο θάνατο. Έχω δεχτεί τόσες πολλές φορές σωματική βία, ψυχολογική βία. Πλέον είναι ένα συναίσθημα που δεν το υπολογίζω καθόλου. Ίσα ίσα όταν το νιώσω, μου δίνει περισσότερο έναυσμα για να συνεχίσω».

Αναφερόμενη στο άσυλο που της παραχώρησε η Ρωσία και στις αμφισβητήσεις που ακούστηκαν είπε ότι «έχω πει εκατό φορές ότι η βλακεία είναι ανίκητη. Δεν θα καθίσω εγώ τώρα να πολεμάω τη βλακεία».

Σημείωσε πως «για να πάρεις άσυλο περνάς ανακριτική επιτροπή κανονικά. Εγώ έπρεπε να τα ξαναζήσω πειστικά. Έπρεπε να τα παρουσιάσω πειστικά. Έπρεπε να καθίσω να βάλω σε χρονολογική σειρά όλα τα ντοκουμέντα. Ήταν μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία».

Σε ερώτηση για την ασφάλειά της στη Ρωσία και για το αν υπήρξαν άτομα που την αναζήτησαν, απάντησε «φυσικά και ήρθαν. Φυσικά και προσπάθησαν. Δεν με επηρέασε εμένα καθόλου».

Υπογράμμισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ρωσικές αρχές. «Οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία έρχεται, την περνάω στις αρχές εδώ πέρα», προσθέτοντας πως «δεν έχω νιώσει καμία φορά φόβο».

Σχετικά με την κυπριακή αστυνομία, ξεκαθάρισε ότι η επικοινωνία έχει διακοπεί οριστικά. «Έχει ολοκληρωθεί οποιαδήποτε επικοινωνία εμένα και της αστυνομίας. Τελείωσε. Ο μόνος τρόπος να υπάρξει ξανά επαφή είναι «να κόψουν εισιτήριο, να έρθουν στη Ρωσία, παρουσία δικών μου ανθρώπων και των αρχών εδώ που εμπιστεύομαι, να πάρουν το βίντεο που με βιάζουν και να φύγουν».

Μιλώντας για το παρελθόν και τα ψυχικά τραύματα που τη συνοδεύουν, η Annie Alexui παραδέχτηκε ότι «προφανώς με ακολουθεί. Έχω τις ανασφάλειές μου, έχω τις φοβίες μου».

Αναφέρθηκε και στη μακρόχρονη ψυχοθεραπευτική της πορεία. «Με πολλά λεφτά που ξοδεύω σε ψυχοθεραπείες, υπνοθεραπείες, με βοηθάνε αρκετά».

Όπως είπε χαρακτηριστικά «η Ρωσία με έχει θεραπεύσει. Και η αντιμετώπιση που είχα από τους Ρώσους είναι θεραπευτική».

Για την αγάπη και τη μοναξιά στη ζωή της, ανέφερε πως «η μόνη αγάπη που έχω πάρει στη ζωή μου ήταν η πολύ αρρωστημένη αγάπη που είχα από τον άνθρωπο που ήταν στις μυστικές υπηρεσίες».

«Όταν έδειχνα συναίσθημα και αδυναμία, το χρησιμοποιούσαν εναντίον μου. Από τη στιγμή που έμαθα να ελέγχω τα συναισθήματά μου και έπαυσα να νοιάζομαι, με αφήνουν στην ησυχία μου», εξήγησε.

Τόνισε πως «ήρθα Ρωσία χωρίς μπουφάν, κύριε Αντρέα. Δεκέμβριο. Και στ’ αεροπλάνο ένας άγνωστος με βρήκε που έκλαιγα και μου έδωσε ρούχα να φορέσω».