Με έμφαση στη θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης, στον εκσυγχρονισμό της ειδικής εκπαίδευσης και στη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου παρουσίασε το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο.

Η αξιολόγηση «είναι νόμος και εφαρμόζεται»

Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έχει πλέον πλήρως θεσμοθετηθεί και υλοποιείται «κατά γράμμα». Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι επιτροπές παρακολούθησης που προβλέπει η νομοθεσία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα επιμορφώσεων. Οι πρώτες ενδείξεις από την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την ίδια, είναι θετικές.

Το πλάνο προβλέπει ότι από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει σταδιακά η διαμορφωτική αξιολόγηση, με στόχο την αλλαγή κλίματος στο σχολείο. Η διαδικασία θα στηρίζεται τόσο στον ρόλο του διευθυντή όσο και του εξωτερικού επιθεωρητή–συμβούλου, ώστε μέχρι το 2028 το σύστημα να εφαρμόζεται πλήρως, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Μαζική ενημέρωση 18.000 εκπαιδευτικών

Αναγνωρίζοντας το μέγεθος του εγχειρήματος, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι αφορά περίπου 18.000 εκπαιδευτικούς. Για τον λόγο αυτό καταρτίστηκε σταδιακό πλάνο ενημέρωσης, αρχικά με γενική πληροφόρηση και στη συνέχεια με στοχευμένες δια ζώσης επιμορφώσεις για διευθυντές σχολείων και επιθεωρητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν νέους ρόλους.

Όπως τόνισε, υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τη «βάση» των εκπαιδευτικών, με τις πρώτες ομάδες να έχουν ήδη ολοκληρωθεί και να ακολουθούν νέοι κύκλοι με χιλιάδες συμμετέχοντες. Στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τι έχει ψηφιστεί, τι αλλάζει και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των μαθητών.

Νέα νομοθεσία για την ειδική εκπαίδευση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της ειδικής εκπαίδευσης, με την Υπουργό να υπενθυμίζει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία μετρά 27 χρόνια. «Έχουμε αργήσει», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν άμεσα.

Το προτεινόμενο πλαίσιο δίνει λόγο σε γονείς και παιδιά, ενισχύει τη συμπερίληψη και προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους ένταξης στο γενικό σχολείο, εφόσον το επιθυμούν οι οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπει αξιολογήσεις και βελτίωση της φοίτησης, μέσα από ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του ολοήμερου σχολείου

Για το ολοήμερο σχολείο, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη στελέχωση και τις αντικαταστάσεις, αναγνωρίζοντας ότι απαιτούνται σοβαρά κονδύλια και πιο ελκυστικές συνθήκες εργασίας. Η διαβούλευση με την ΠΟΕΔ, όπως είπε, στοχεύει στη βελτίωση των όρων για όσους εργάζονται ή θα εργαστούν στα ολοήμερα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι έχουν ήδη γίνει «τεράστια άλματα», με την εισαγωγή αναλυτικών προγραμμάτων, αξιολόγηση των μαθητών και διορισμό εκπαιδευτικών από τον κατάλογο διοριστέων. «Το ολοήμερο δεν είναι χώρος φύλαξης», υπογράμμισε, αλλά ένας θεσμός που αναβαθμίζεται ποιοτικά.

Άνοδος στην Τεχνική Εκπαίδευση και σύνδεση με την αγορά εργασίας

Αναφερόμενη στην Τεχνική Εκπαίδευση, η Υπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για τη σημαντική αύξηση των μαθητών, σημειώνοντας ότι η Κύπρος πλησιάζει πλέον τα ευρωπαϊκά ποσοστά. Τα προγράμματα έχουν εκσυγχρονιστεί, με ψηφιακά αναλυτικά προγράμματα και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η ρομποτική και τα drones.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από νωρίς με τεχνολογικές και τεχνικές δεξιότητες και να αποκτούν επαφή με την αγορά εργασίας, χωρίς να υποχρεώνονται να ακολουθήσουν την τεχνική κατεύθυνση.

Παραπαιδεία: ολιστική και συστημική προσέγγιση

Η παραπαιδεία χαρακτηρίστηκε «σοβαρό πρόβλημα», που δεν αφορά μόνο μαθητές με δυσκολίες αλλά και άριστους. Η Υπουργός υποστήριξε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται –όπως το ολοήμερο σχολείο, η έμφαση στις δεξιότητες αντί της ύλης και η αξιοποίηση της τεχνολογίας– στοχεύουν στη μείωση της ανάγκης για εξωτερική βοήθεια. «Θέλουμε τα παιδιά να απολαμβάνουν τη μάθηση και να μη χρειάζονται δεκανίκια», σημείωσε.

Κοινωνικοί λειτουργοί και αντιμετώπιση της βίας

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι η παρουσία κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία εφαρμόζεται πιλοτικά και θα επεκταθεί καθολικά από την επόμενη σχολική χρονιά. Η δράση αυτή θα λειτουργεί σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, συμβούλους, υπεύθυνους τμημάτων και τη διεύθυνση των σχολείων, με στόχο τη στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές προκλήσεις.

Τουαλέτες, εποπτεία και σχολικό περιβάλλον

Για το ζήτημα των κλειδωμένων τουαλετών, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι απαιτείται καλύτερη παιδονομία και εποπτεία στους σχολικούς χώρους, ξεκαθαρίζοντας ότι πρακτικές όπως το κλείδωμα δεν μπορούν να αποτελέσουν λύση. Επισήμανε, ωστόσο, τη σημασία του διαλόγου με τους μαθητές και αναγνώρισε την καινοτομία μαθητικών πρωτοβουλιών, χωρίς αυτές να μετατρέπονται αυτόματα σε επίσημη πολιτική.

Σχολεία υψηλού κινδύνου και καταγραφή περιστατικών

Τέλος, η Υπουργός αναφέρθηκε στα σχολεία υψηλού κινδύνου, όπου εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα όπως κάμερες ασφαλείας και ενισχυμένη φύλαξη, τα οποία –όπως είπε– έχουν ήδη θετικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην καταγραφή και παρακολούθηση περιστατικών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρατηρητηρίου για τη βία, ώστε το κράτος να μπορεί να παρεμβαίνει έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Όπως κατέληξε, η αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας δεν είναι υπόθεση μόνο του σχολείου, αλλά απαιτεί τη συνεργασία όλων: εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και θεσμών της κοινωνίας.



