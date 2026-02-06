Ηδιασημότερη σταρ της Ρωσίας,Άλα Πουγκάτσεβα φέρεται να επιχειρεί να αποδεσμευτεί από την πολυτελή ακίνητη περιουσία της στην Κύπρο, καθώς, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, έχει τεθεί προς πώληση το εντυπωσιακό ρετιρέ που διατηρεί στη Λεμεσό. Πρόκειται για τριώροφο πεντάστερο ακίνητο επιφάνειας άνω των 1.000 τ.μ., με έξι υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια και ιδιωτική πισίνα, αποτιμώμενο στα 18 εκατ. ευρώ.

Παρά το υψηλό προφίλ του ακινήτου, πληροφορίες αναφέρουν ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο δεν έχει βρεθεί αγοραστής, ενώ η τραγουδίστρια δεν διαμένει πλέον εκεί. Κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν ότι η παρουσία της στη Λεμεσό έχει εκλείψει, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις πως η Πουγκάτσεβα έχει ήδη εγκαταλείψει την Κύπρο.





Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα ρωσικών μέσων σκιαγραφούν μια εικόνα έντονα περιορισμένης δημόσιας παρουσίας της 76χρονης καλλιτέχνιδας τους τελευταίους μήνες. Όσοι υποστηρίζουν ότι τη συνάντησαν τυχαία κάνουν λόγο για μια γυναίκα που αποφεύγει τη δημοσιότητα, κινείται διακριτικά και προσπαθεί να μην αναγνωρίζεται. Ωστόσο, κάτοικοι του νησιού απορρίπτουν τα σενάρια σοβαρών προβλημάτων υγείας, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, δύσκολα θα επέλεγε την Κύπρο για μόνιμη διαμονή, δεδομένων των περιορισμών στο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι φήμες για ενδεχόμενη μετεγκατάστασή της σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αν και κατά καιρούς έχουν αναφερθεί η Βουλγαρία ή η Ελβετία ως πιθανοί επόμενοι σταθμοί, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, με ανθρώπους του περιβάλλοντός της να διαψεύδουν τις περισσότερες σχετικές πληροφορίες.

Η ίδια, πάντως, διατηρεί δημόσια παρουσία μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου πρόσφατα ανήρτησε φωτογραφία με τον σύζυγό της Μαξίμ Γκαλκίν, δείχνοντας εμφανώς περιποιημένη







Υπενθυμίζεται ότι η Πουγκάτσεβα τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και για τις πολιτικές της τοποθετήσεις, καθώς είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που την έφερε σε ευθεία απόσταση από το Κρεμλίνο και ενίσχυσε το ενδεχόμενο μιας μόνιμης ζωής εκτός Ρωσίας.





Η Άλα Πουγκάτσοβα κέρδισε δημοτικότητα κατά τη σοβιετική εποχή, και η καριέρα της διαρκεί σχεδόν 55 χρόνια. Ο κατά 27 χρόνια νεότερος σύζυγός της, εβραϊκής καταγωγής, τηλεπαρουσιαστής και κωμικός Μαξίμ Γκάλκιν, εντάχθηκε στους αντιπάλους της πολιτικής του Κρεμλίνου, γι’ αυτό και ανακηρύχθηκε ξένος πράκτορας. Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια απευθύνθηκε στο ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω κοινωνικών δικτύων, από το οποίο ζήτησε να τη συμπεριλάβει στη λίστα των ξένων πρακτόρων.

«Είμαι αλληλέγγυος με τον σύζυγό μου, ο οποίος είναι ένας ενάρετος άνθρωπος, ένας Ρώσος πατριώτης που θέλει πρόοδο, ειρήνη, ελευθερία έκφρασης στην πατρίδα του»,είχε γράψει η Άλα Πουγκάτσοβα.