Διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύεται 17χρονος, η μοτοσικλέτα του οποίου συγκρούστηκε, την Πέμπτη, με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονη, στην παραλιακή οδό Χριστόδουλου Χατζηπαύλου, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, η τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 19:40, ενώ η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο κινείτο με ανατολική κατεύθυνση, επιχείρησε να στρίψει δεξιά, προς το χώρο στάθμευσης του παραθαλάσσιου πολυλειτουργικού πάρκου της επίχωσης.

Το αυτοκίνητο φέρεται να ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας, που κινείτο με δυτική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα ο 17χρονος οδηγός της, που δεν έφερε προστατευτικό κράνος, να τραυματιστεί κρίσιμα και να μεταφερθεί, με ασθενοφόρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Η μοτοσικλέτα, τύπου off-road, δεν έφερε φώτα και οδηγείτο χωρίς άδεια, χωρίς ασφάλεια και πιστοποιητικό ελέγχου, ενώ εξασφαλίστηκε μαρτυρία πως ο οδηγός της κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, έχοντας παραβιάσει, νωρίτερα, τον κόκκινο σηματοδότη των φώτων τροχαίας, παρά το δημόσιο κήπο της πόλης.

Η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, στην οποία έγινε αλκοτέστ και ναρκοτέστ, με αρνητικό αποτέλεσμα, αναμένεται να συλληφθεί αργότερα σήμερα για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ