Σε νέα επιχείρηση στον Περσικό Κόλπο, το ναυτικό σκέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε την κατάσχεση δύο δεξαμενόπλοιων που κατηγορούνται για «λαθρεμπόριο καυσίμων», κοντά στη Νήσο Φαρσί.

Τα πλοία που κατασχέθηκαν

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, τα δύο πλοία είναι:

M/V Talara, με σημαία Νήσοι Μάρσαλ, το οποίο διαχειρίζεται η κυπριακή εταιρεία Columbia Shipmanagement.

Ένα δεύτερο, ανώνυμο πλοίο, το οποίο φέρεται να έφερε σημαία Εσουατίνι — ισχυρισμός που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διαψευστεί από τις αρχές της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο Talara κατασχέθηκε ξανά από δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στις 14 Νοεμβρίου 2025, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο αφέθηκε ελεύθερο στις 19 Νοεμβρίου 2025, με και τα 21 μέλη του πληρώματος ασφαλή. Το Talara εκτελούσε πλου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη, προτού εκτραπεί από την πορεία του.

Πάνω από ένα εκατ. λίτρα καυσίμων

Το πρακτορείο Tasnim News Agency, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε ότι στα δύο πλοία εντοπίστηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα (περίπου 270.000 γαλόνια) λαθραίων καυσίμων. Συνολικά 15 αλλοδαποί ναυτικοί παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες αρχές για την κίνηση νομικών διαδικασιών.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, τα πλοία φέρονται να συμμετείχαν εδώ και μήνες σε οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίου καυσίμων, το οποίο παρακολουθούνταν από τις ναυτικές δυνάμεις του IRGC πριν την επιχείρηση κατάσχεσης.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε κρίσιμη θαλάσσια οδό

Οι ιρανικές δυνάμεις προχωρούν συχνά σε ελέγχους και κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που κατηγορούνται για παράνομη διακίνηση καυσίμων στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.