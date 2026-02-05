Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου τριώροφης πολυκατοικίας στη Λάρνακα, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε είσοδο στο διαμέρισμα, όπου η πυρκαγιά εντοπίστηκε στον χώρο του σαλονιού, σε καθιστικό, και κατασβέστηκε άμεσα με τη χρήση πυροσβεστήρα.

Ο ένοικος εγκατέλειψε έγκαιρα το διαμέρισμα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.

