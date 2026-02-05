Ελεγχόμενη είναι πλέον η κατάσταση στην πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στο κέντρο της Λεμεσού, πλησίον του ΤΕΠΑΚ, σε εγκαταλελειμμένο παλιό κτίριο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλοι οι ένοικοι των παρακείμενων υποστατικών εγκατέλειψαν με ασφάλεια τους χώρους τους, ενώ συνεχίζονται τα μέτρα προστασίας των γύρω κτιρίων.

Φωτογραφίες από την επιχείρηση κατάσβεσης. pic.twitter.com/G2lAzK0LvP — Andreas Kettis (@akettis) February 5, 2026

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην κατάσβεση του ισόγειου κτιρίου που ενεπλάκηκε στην πυρκαγιά. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικοί σταθμοί Λεμεσού με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ για τις ανάγκες της επιχείρησης έχει κληθεί και εκτός υπηρεσίας προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αρχική εκδήλωση της πυρκαγιάς κατέρρευσε μέρος της οροφής του κτιρίου, γεγονός που δυσχέρανε το έργο της πυρόσβεσης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε επιφυλακή, ενώ νεότερη ενημέρωση θα δοθεί εφόσον προκύψουν εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης: Έκκληση πατέρα 2χρονου κοριτσιού προς Υπ. Υγείας:«Το παιδί μου πεθαίνει» (VID)