Νομοθετικό κενό διαπιστώνει στο εθνικό δίκαιο το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Θεοδοσίας Αντωνίου, σχετικά με περιστατικό που αφορούσε θαλάσσια χελώνα του είδους caretta caretta στην περιοχή Χλώρακας, αναφέροντας ότι δεν προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία η ποινικοποίηση πράξεων ασεβούς ή μη ενδεδειγμένης μεταχείρισης νεκρού ζώου, ανεξαρτήτως του αν αυτό ανήκει σε προστατευόμενο είδος.

«Το ζήτημα αυτό συνιστά νομοθετικό κενό, το οποίο χρήζει περαιτέρω μελέτης τόσο ως προς το ενδεχόμενο ποινικοποίησης όσο και ως προς το περιεχόμενο και το εύρος μιας τέτοιας ρύθμισης, περιλαμβανομένης συγκριτικής εξέτασης αντίστοιχων ρυθμίσεων σε άλλες έννομες τάξεις», σημειώνει ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου, παραθέτοντας τους εθνικούς αλλά και τους νόμους της ΕΕ που άπτονται της προστασίας των χελώνων και των χώρων όπου αναπαράγονται και γεννούν τα αυγά τους, καθώς και της απαγόρευσης της θανάτωσης και παρενόχλησής τους.

Εξάλλου, το Γραφείο αναφέρεται και σε Πρωτόκολλο του Τμήματος Αλιείας για τη διαχείριση τραυματισμένων ή νεκρών θαλάσσιων χελωνών, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση που πολίτης εντοπίσει τραυματισμένη ή νεκρή θαλάσσια χελώνα, επικοινωνεί άμεσα με το ΤΑΘΕ, και σε περίπτωση εντοπισμού νεκρής χελώνας, ενημερώνονται οι αρμόδιες Τοπικές Αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συλλογή και την ορθή διαχείριση του ζώου σύμφωνα με τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες, ενώ το ΤΑΘΕ συλλέγει, όπου κρίνεται αναγκαίο, δείγματα για περαιτέρω επιστημονική ανάλυση.

«Η μεταχείριση ζώων, ακόμη και μετά θάνατον, με τρόπο που δεν συνάδει με τις αρχές μιας σύγχρονης, ευαισθητοποιημένης κοινωνίας, αποτελεί πράξη αξιόμεμπτη», υπογραμμίζει το Γραφείο της Επιτρόπου, προσθέτοντας ότι «ο σεβασμός προς τη φύση και την άγρια ζωή συνιστά δείκτη ήθους, παιδείας και συλλογικής ευσυνειδησίας», ενώ αποδίδει ιδιαίτερη ευθύνη σε όσους υπηρετούν στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, λέγοντας ότι οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με υποδειγματική υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Σημειώνει, ακόμα, ότι έχει αποστείλει επιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας ζητώντας την αξιολόγηση του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού και των αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρακολουθεί την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας, η οποία, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων από την Αστυνομία, βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας με την κατηγορία της «κοινής οχληρίας», ενώ στο μεταξύ το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου έχει αποφασίσει τον διορισμό δύο ερεευνώντων λειτουργών για τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας.

Παράλληλα, το Γραφείο υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναφέροντας ότι το Γραφείο της, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2026 στο Πολιτιστικό Κέντρο Βρύση στη Χλώρακα, με τη συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, και της Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Στόχος της εκδήλωσης με θέμα «Η ευημερία της άγριας ζωής ως δείκτης πολιτισμού – Νομοθεσία και πρακτικές» είναι η ενδελεχής ενημέρωση και η συζήτηση θεμάτων διαχείρισης της άγριας ζωής, η διασαφήνιση κανονισμών και πρακτικών, καθώς και η ανάδειξη περαιτέρω συνεργειών, όπως αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ