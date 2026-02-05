Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης», η δημοσιογραφική διάσκεψη για το Λεμεσιανό Καρναβάλι 2026, παρουσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, χορηγών, εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και φίλων καρναβαλιστών, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού.

Η ομάδα κανταδόρων «Αρίονες» υποδέχθηκε τους επισκέπτες με τις πιο γνωστές και αγαπημένες καντάδες, μεταφέροντας άμεσα το εορταστικό κλίμα της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης παρουσιάστηκε το πλήρες πρόγραμμα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026, οι χορηγοί της διοργάνωσης, καθώς και η νέα Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, Αμαρυλλίς Κυριάκου. Ξεχωριστή νότα, αποτέλεσε και η παρουσίαση των ελληνικών στίχων του τραγουδιού «Life is a Carnival» της Marija Savina, ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Καρναβάλι της Λεμεσού.

Μετά το πέρας των πιο πάνω, ακολούθησε δεξίωση και μουσικό πρόγραμμα, σε εορταστικό κλίμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της καρναβαλίστικης περιόδου στην πόλη.

Καρναβάλι για όλους, σε μια πόλη για όλους

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης τόνισε τη διαχρονική σημασία του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μεγαλύτερη και πιο λαϊκή πολιτιστική εκδήλωση της πόλης, με ιστορία που ξεπερνά τα εκατό χρόνια. Όπως ανέφερε, από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου, η Λεμεσός «φορά τα γιορτινά της» και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε έντεκα ημέρες γεμάτες κέφι, δημιουργία και Λεμεσιανό πνεύμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι φέτος το Λεμεσιανό Καρναβάλι παρουσιάζεται πιο δυναμικό, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες σε όλους. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι οι εκδηλώσεις αναβαθμίζονται, διατηρώντας και ενισχύοντας τα αυθεντικά και ιστορικά στοιχεία του θεσμού, όπως τα σατυρικά άρματα, η πελλόμασκα, οι χειροποίητες στολές και οι μεγάλοι χοροί.

Παράλληλα, το καρναβαλικό πνεύμα διαχέεται σε ολόκληρη την πόλη, με δράσεις και κανταδόρους σε γειτονιές και συνοικίες όπως η Αγία Φύλα, ο Άγιος Νικόλαος και η Μέσα Γειτονιά, φέρνοντας το Καρναβάλι πιο κοντά σε κάθε πολίτη.

Ο κ. Αρμεύτης ευχαρίστησε θερμά τους χορηγούς του Λεμεσιανού Καρναβαλιού για τη διαχρονική τους στήριξη, και ειδικότερα τον Βασιλικό Χορηγό Exness – Kolla Factory, τον Αργυρό Χορηγό Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη, καθώς και τους Χάλκινους Χορηγούς ΚΕΟ, Carlsberg, PNS Restaurants, PHC Franchised Restaurants (Pizza Hut), McDonald’s και Psaltis Autoparts.

Κλείνοντας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Πολιτιστική Επιτροπή, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου και όλους όσοι εργάστηκαν με συνέπεια και μεράκι για την προετοιμασία του φετινού Καρναβαλιού, καθώς και προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη διαχρονική τους στήριξη.

Η νέα Βασίλισσα με τη διαχρονική παρουσία στο Λεμεσιανό Καρναβάλι

Η νέα Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, Αμαρυλλίς Κυριάκου, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμού από το 1985, όταν συμμετείχε για πρώτη φορά ως συνοδός του Βασιλιά του Καρναβαλιού, δίπλα στην αείμνηστη Λούλα Σούσμιθ. Έκτοτε, η πορεία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Λεμεσιανό Καρναβάλι, μέσα από πολυάριθμες συνεργασίες και ενεργή παρουσία. Από το 2005 συμμετέχει δυναμικά στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση με τις δικές της δημιουργικές ομάδες, προσθέτοντας κάθε χρόνο το μοναδικό της χρώμα, πάθος και δημιουργικότητα στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης. Η επιλογή της ως Βασίλισσας αντανακλά τη μακρόχρονη προσφορά, την αδιάλειπτη αφοσίωση και το ανεξάντλητο ταλέντο της στην καρναβαλίστικη τέχνη και δημιουργία.

Ένα πρόγραμμα γεμάτο με εκδηλώσεις

Το Λεμεσιανό Καρναβάλι 2026 υπόσχεται ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές σε κατοίκους και επισκέπτες. Για όλες τις πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού.