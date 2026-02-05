Χρέη Δημαρχεύων ανέλαβε από σήμερα ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, μετά τις εξελίξεις που αφορούν στον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος, τίθεται αυτοδικαίως σε αργία από σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων που εξετάζονται εναντίον του.

Μιλώντας στο ΡΙΚ έξω από το Δημαρχείο της πόλης, εξέφρασε τη λύπη του για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι «μέλημα μας είναι να αφήσουμε τις κρατικές αρχές να κάνουν το έργο τους όπως ξέρουν να το κάνουν. Ελπίζουμε να λάμψει η αλήθεια γρήγορα, ώστε να επανέλθει μια ηρεμία στην πόλη μας».

Τόνισε ότι ο Δήμος δουλεύει και θα δουλεύει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ερωτηθείς εάν επικοινώνησε καθόλου με τον Φαίδωνα Φαίδωνος είπε πως, «δεν είχε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του, ωστόσο, αν χρειαστεί θα το πράξει.

Σχετικά με το γεγονός εάν γνώριζε ότι ο Φαίδωνας Φαίδωνος θα παραλάμβανε χθες τα προσωπικά του αντικείμενα από το γραφείο του, είπε πως δεν ήταν εις γνώση του, ενώ σχετικά με την εκεί παρουσία της Αστυνομίας, ανέφερε ότι αυτό έπρεπε να γίνει ώστε να μη διαρρεύσει οποιοδήποτε έγγραφο. Δεν θα χαθεί και ο κόσμος. Φτάνει να γίνουν νομότυπα όλα όπως πρέπει να γίνουν.

«Είχα μια καθοδήγηση που έπρεπε να την κρατήσω. Ήταν στην παρουσία του γραμματέα που έλεγξε ότι όλα βαίνουν καλώς. Η Αστυνομία έμεινε μέχρι το πρωί και αποχώρησε. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα», πρόσθεσε.

Απαντώντας στο πώς αισθάνεται ο ίδιος ως δημότης αλλά και ως αιρετός άρχοντας της πόλης για το γεγονός ότι η είναι η τρίτη φορά που το Δημαρχείο της Πάφου, βρίσκεται εν μέσω ποινικής διερεύνησης, ο κ. Ονησιφόρου απάντησε «άρχισα να φοβάμαι. Ελπίζω να τρίτωσε το κακό, να μην είμαι εγώ ο τέταρτος».