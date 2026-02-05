Συσκευή η οποία επιτρέπει την είσοδο σε τουαλέτες με δαχτυλικό αποτύπωμα, κωδικό ή κάρτα, τοποθετήθηκε σε σχολείο Τεχνικής Εκπαίδευσης στη Λευκωσία, προκαλώντας αντιδράσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ανέφερε πως μετά τις αντιδράσεις τόσο των γονέων όσο και των μαθητών, ήρθαν σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και δόθηκαν οδηγίες όπως αφαιρεθεί η εν λόγω συσκευή.

Τόνισε ότι η τοποθέτηση της συσκευής ήταν παράνομη.

Αναφερόμενος σε περιστατικά, κατά καιρούς, όπου διευθύνσεις σχολείων κλείδωναν τις τουαλέτες, είπε ότι αυτό γινόταν στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν θέματα βανδαλισμών και άλλα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις, τόνισε.

«Το θέμα της προσβασιμότητας κάποιου μαθητή, μαθήτριας, να μπορέσει να έχει πρόσβαση στο χώρο αποχωρητηρίου δεν είναι καν προς συζήτηση. Με αυτό το σκεπτικό, είχε δοθεί και η εγκύκλιος προς όλα τα σχολεία να σταματήσουν να κλειδώνουν τις τουαλέτες», πρόσθεσε.

Σημείωσε, πως τα σχολεία που κλείδωναν τις τουαλέτες το έκαναν εξαιτίας σοβαρών ζημιών που προκαλούνταν, είτε χρήση ουσιών η οποία γινόταν σε τέτοιους χώρους είτε και καυγάδες, ωστόσο, ανέφερε πως αυτό δεν είναι η λύση του προβλήματος.