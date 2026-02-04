Νέα στοιχεία και πληροφορίες για την κλοπή των 13 κιλών εκρηκτικών ΤΝΤ από το Πεδίο Βολής του Καλού Χωριού, φαίνεται να «φωτογραφίζουν» καλά οργανωμένη επιχείρηση εγκληματικών στοιχείων, ενώ απανωτές συμπτώσεις, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξε ακόμη και συνέργεια από μέλη της Εθνικής Φρουράς.

Ασφαλείς πληροφορίες του Σίγμα αναφέρουν ότι την ώρα της εκπυρσοκρότησης, ακριβώς στις 2 το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, υπήρξε έκρηξη χαμηλής ισχύος στο σημείο από όπου κλάπηκαν τα εκρηκτικά.



Λίγα λεπτά μετά, σηκώθηκε drone της Εθνικής Φρουράς το οποίο σηκώθηκε και κατέγραψε βίντεο, στο οποίο οι μηχανισμοί με τα εκρηκτικά ήταν στη θέση τους, άρα η κλοπή έγινε μέσα στη μία ώρα, δηλαδή μέχρι τις 3, όταν διαπιστώθηκε ότι έλειπε.

Το υλικό από αυτό το βίντεο της Εθνικής Φρουράς έχει ήδη παραδοθεί στην Αστυνομία.

Τα σενάρια είναι πλέον πολύ συγκεκριμένα:

Σενάριο 1: Κλοπή από… μεταλλοσυλλέκτη

- Μεταλλοσυλλέκτες περιδιαβαίνουν στο Πεδίο Βολής την ώρα που διεξάγεται η άσκηση του Μηχανικού της Ε.Φ.

- Περνούν από σημείο όπου ελάχιστα προηγουμένως υπήρχαν τεράστιες εκρήξεις, με παρόντα στελέχη της Εθνικής Φρουράς σε κοντινή απόσταση.

- Οι δράστες είναι ιδιώτες που πωλούν μέταλλα και παίρνουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για πώληση τους σε… βάρος, σε εργοστάσιο μετάλλων.

Το δεύτερο σενάριο είναι το πιο τρομακτικό:

Σενάρια 2: Προσχεδιασμένο έγκλημα

- Οι δράστες γνωρίζουν από πριν πληροφορίες για την ώρα και τη φύση της άσκησης του Μηχανικού, και ότι θα υπάρξει αποτυχία εκπυρσοκρότησης των δύο κύριων μηχανισμών.

- Γνωρίζουν επίσης το σχετικό πρωτόκολλο της Εθνικής Φρουράς, άρα και το «παράθυρο» των περίπου 60 λεπτών, μέχρι να πλησιάσουν στελέχη του Μηχανικού στο σημείο.

- Παραμένουν κρυμμένοι στην πρώτη καταγραφή εικόνας από το drone και δρουν όταν αυτό αποχωρεί από το σημείο.

- Παίρνουν τους μηχανισμούς και αποχωρούν από το Πεδίο Βολής, κάτω από τη μύτη των στελεχών της Εθνικής Φρουράς.

Σε κάθε ένα από τα δύο σενάρια, είναι σαφές ότι το Πεδίο Βολής στο Καλό Χωριό είναι «μπάτε σκύλοι αλέστε», ακόμη και την ώρα εκτέλεσης ασκήσεων της Εθνικής Φρουράς.



Την ώρα που η Αστυνομία συνεχίζει το σαφάρι συλλογής στοιχείων για την κλοπή των εκρηκτικών και το πού αυτά έχουν καταλήξει, η έρευνα της Εθνικής Φρουράς για το πραγματικά συνέβη, έχει ήδη προχωρήσει.

Όπως πληροφορείται το Σίγμα, η εσωτερική πειθαρχική διερεύνηση για ενδεχόμενες παραλείψεις, πρωτόκολλα ασφάλειας και πιθανές ευθύνες στελεχών που συμμετείχαν στην άσκηση, την οποία διεξάγει ο Ταξίαρχος Άλκης Αλκιβιάδης, θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.









