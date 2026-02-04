Σοβαρή οδική σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό, κοντά στο Λανίτειο, περίπου στις 14:53, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το RoadreportCY, ένα όχημα φαινόταν ακινητοποιημένο στο μέσο του δρόμου, φράζοντας και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, μια μοτοσικλέτα εντοπίστηκε στο οδόστρωμα τυλιγμένη στις φλόγες, μετά από σύγκρουση.

Η στιγμή που μοτοσικλέτα τυλίγεται στις φλόγες:

