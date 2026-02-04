Οι αναφορές ότι η μείωση 10% στην υδροδότηση μεταφράζεται αυτόματα σε εκτεταμένες αποκοπές δεν αντανακλούν τον σκοπό της απόφασης ούτε την πραγματικότητα, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), σε συνέχεια δημοσιεύματος, σχετικά με την επιστολή ΕΟΑ Λευκωσίας και τις αναφορές σε περικοπές 10%.

Σύμφωνα με το ΤΑΥ, η απόφαση δεν αφορά πρόγραμμα αποκοπών νερού προς τα νοικοκυριά ούτε συνεπάγεται υδροδότηση σε συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες.

«Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για εφαρμογή ωραρίου υδροδότησης. Η μείωση αφορά τη συνολική ποσότητα νερού που διοχετεύεται από το ΤΑΥ προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και τις Κοινότητες και αποτελεί προληπτικό μέτρο διαχείρισης, με στόχο τη διατήρηση των αποθεμάτων και την αποφυγή πολύ πιο αυστηρών μέτρων στο μέλλον», σημειώνεται.

«Στο πλαίσιο αυτό, οι αναφορές ότι η μείωση 10% μεταφράζεται αυτόματα σε εκτεταμένες αποκοπές δεν αντανακλούν τον σκοπό της απόφασης ούτε την πραγματικότητα. Η απόφαση στοχεύει στη μείωση της υπερκατανάλωσης και της αλόγιστης χρήσης και αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής μέτρων περικοπής νερού στα νοικοκυριά», προστίθεται.

Σχετικά με αναφορά ότι η εξοικονόμηση της τάξης του 10% σε παγκύπρια κλίμακα αντιστοιχεί περίπου σε 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα κρίσιμη ώστε το υδατικό σύστημα να παραμείνει λειτουργικό εντός του 2026, το Τμήμα αναφέρει ότι η μείωση της παροχής αποτελεί μέτρο διαχείρισης ζήτησης που εφαρμόζεται διεθνώς σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας.

«Η έγκαιρη λήψη μέτρων σήμερα επιτρέπει τη διαχείριση της κατάστασης με ηπιότερο τρόπο και μειώνει τον κίνδυνο πιο εκτεταμένων παρεμβάσεων στο μέλλον. Η διαχείριση της υδατικής κατάστασης γίνεται σε συνεχή συνεργασία με τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης», υπογραμμίζεται.

«Όπως πολλές φορές έχει αναφερθεί, εφόσον κάθε καταναλωτής μειώσει την καθημερινή κατανάλωση νερού κατά περίπου 10%, οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα θα είναι περιορισμένες. Το νερό είναι ένας από τους πιο πολύτιμους πόρους της χώρας και η υπεύθυνη χρήση του αποτελεί βασική προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση τους επόμενους μήνες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ