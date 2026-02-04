Καταζητούνται οι Marina Blurtsyan, 65 ετών, από τη Ρωσία και ο Akor Blurin, 43 ετών, από τη Ρωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και αρπαγής από νόμιμη κηδεμονία που διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2024 – 2026, στην Κύπρο.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222 ή μετη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

