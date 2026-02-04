Για κινδύνους ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών και πυρκαγιάς που μπορεί να προκύψουν από επικίνδυνα οχήματα προειδοποιεί σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από ενημέρωση που έλαβε το ΤΟΜ από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 4η εβδομάδα του 2026 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Συγκεκριμένα, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μπορεί να προκύψει από το φορτηγό Renault Trucks D ZE, D WIDE ZE (11/12/2023-29/07/2024 και 26/02/2024-11/11/2024) και T BEV (23/10/2023 - 18/11/2024).

Κίνδυνος πυρκαγιάς ενδεχομένως να προκύψει από τα φορτηγά Ford Otosan CARGO TRUCK, F-MAX TRUCK (20.8.2022 - 20.2.2024), καθώς και από το επιβατηγό ημιφορτηγό/ελαφρύ επαγγελματικό όχημα Toyota Proace and Proace City (26/07/2025 – 09/10/2025).

Το ΤΟΜ κάνει λόγο και για κίνδυνο τραυματισμού που μπορεί να προκύψει από συγκεκριμένα οχήματα ή εξαρτήματα. Συγκεκριμένα, σημειώνονται οι ζάντες αλουμινίου ALCAR Dezent TV 6,5x16 5x120 ET51 και τα ελαστικά Michelin 355/50R22.5 X MULTI Z - CAI 124164 και 355/50R22.5 X LINE ENERGY Z - CAI 928196 (01/01/2023 - 28/02/2025).

Για κίνδυνο τραυματισμού προειδοποιεί επίσης για τη μοτοσυκλέτα Suzuki DR-Z400 (DR-Z4SM, DR-Z4S) (13/2/2025-14/10/2025), το φορτηγό παραλαβής Ford Ranger (27.6.2024 - 24.6.2025) και για το ελαφρύ επαγγελματικό όχημα Ford Transit Custom (04.02.2025 - 09.04.2025).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ληφθούν μέσω του Safety Gate, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα αυτά να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. H τυχόν κατοχή των πιο πάνω οχημάτων να εξετάζεται με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος ιδιοκτησίας τους (κοτσάνι) και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό (π.χ εύρος κατασκευής, τύπος/αριθμός μοντέλου).

Όσον αφορά τα πιο πάνω εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, το ΤΟΜ καλεί το κοινό να σταματήσει να τα χρησιμοποιεί και να τα επιστρέψει αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχει προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πηγή: ΚΥΠΕ