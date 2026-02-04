Καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω οδικής σύγκρουσης, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, παρέμεινε κλειστή για δύο ώρες, κοντά στην έξοδο προς Άγιο Τύχωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και δύο οχήματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για να μεταφέρει τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Διαβάστε επίσης: Αθωώθηκε οδηγός για θανατηφόρο τροχαίο στη Λεμεσό- Το σκεπτικό της απόφασης

Δείτε φωτογραφία από Cy Police Checkpoints: