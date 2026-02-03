Δριμύτατη κριτική εναντίον του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της πολιτικής του, εκφράζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, φιλοξενούμενος στο podcast του Χρύσανθου Τσουρούλλη. «Όταν εκλέγεσαι, λοιπόν, με 51, 52, 53% και τώρα καταγράφεις αποδοχή κάτω του 30%, σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα».

Όσον αφορά στο επίμαχο βίντεο, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ δήλωσε πως ο Πρόεδρος όφειλε να διαχωρίσει τη θέση του. «Το λιγότερο που έπρεπε να κάνει ο Πρόεδρος ήταν να αναγνωρίσει τη θεσμική ευθύνη του, να απολογηθεί για την εικόνα που εξέπεμψε το Προεδρικό».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ δηλώνει πως το κόμμα του είναι έτοιμο και ανανεωμένο για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου. «Σχεδόν 40%... εκπροσώπηση γυναικών. Πάρα, μα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, ηλικιών από 22, 23, 25 και άνω».

Για τις Προεδρικές, είπε ότι στόχος θα πρέπει να είναι η επιλογή υποψηφίου ώστε αποφευχθούν πρακτικές του παρελθόντος, όπου την τελευταία στιγμή οι υποψήφιοι έτρεχαν για στήριξη. «Να είναι πρόσωπο που να μπορεί να συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και να χτίσει πάνω και στη δική του προσωπικότητα, η οποία, προφανώς, δεν μπορεί να πέσει από το πουθενά. Θα είναι μια προσωπικότητα αναγνωρισμένη σε ένα χώρο που, τέλος πάντων, έχει διαπρέψει ο άνθρωπος αυτός».

Σημείωσε ότι «το ΑΚΕΛ παραμένει πιστό, στην πεποίθηση ότι, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι το σωστό πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Αν υπάρχει ένα θέμα που δηλώνουμε δογματικοί, είναι η προσήλωση στη λύση του Κυπριακού με το συμφωνημένο συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχουμε κόκκινες γραμμές στο Κυπριακό. Η πιο κόκκινη γραμμή είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η διχοτόμηση και η κατοχή. Θέλουμε απελευθέρωση και επανένωση».

Συμπλήρωσε πως, βάσει των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Τουρκία θα βολευόταν με μία διευθέτηση του Κυπριακού, με το κρίσιμο ερώτημα να είναι η ισορροπία της στάσης της Τουρκίας με τις δίκαιες θέσεις των Κυπρίων.

