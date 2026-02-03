Την εκμετάλλευση μιας ευάλωτης εγκύου γυναίκας από το Καμερούν, που είχε φτάσει στην Κύπρο αναζητώντας στέγη και ασφάλεια, ανέδειξε υπόθεση την οποία εξέτασε το Εφετείο, απορρίπτοντας έφεση καταδικασθέντος σε πενταετή φυλάκιση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, ο κατηγορούμενος είχε οργανώσει σχέδιο ψευδούς δήλωσης πατρότητας, με σκοπό την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας από το παιδί της γυναίκας.

Ο καταδικασθείς, αφού του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, προσέφυγε στο Εφετείο ζητώντας μείωση της ποινής, υποστηρίζοντας ότι το πρόσωπο που εμφανίστηκε ως πατέρας του παιδιού τιμωρήθηκε ηπιότερα. Το Εφετείο απέρριψε την έφεση, κρίνοντας ότι η απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ήταν απολύτως ορθή και ότι δεν προέκυψε οποιοδήποτε νέο στοιχείο που να δικαιολογεί επιείκεια.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, σκοπός της παράνομης δράσης ήταν η έκδοση πιστοποιητικού γέννησης και δελτίου ταυτότητας για ανήλικο βρέφος, ώστε να εμφανίζεται ως τέκνο κύπριου πολίτη. Η μητέρα του παιδιού γνώρισε τον εφεσείοντα ενώ βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και προσπαθούσε να βρει διαμέρισμα προς ενοικίαση. Εκείνος της ανέφερε ότι δεν είχε διαθέσιμη κατοικία, αλλά της πρότεινε «λύση», υποσχόμενος ότι μπορούσε να τη βοηθήσει εφόσον άλλος θα δηλωνόταν ως πατέρας του παιδιού, προκειμένου αυτό να αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα και δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη χώρα.

Στη συνέχεια, ο εφεσείων προσέγγισε τρίτο πρόσωπο, γνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, και του πρότεινε να δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού έναντι αμοιβής. Ο τελευταίος αποδέχθηκε και, κατόπιν των σχετικών διαδικασιών, εκδόθηκε πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο το παιδί έφερε το επώνυμό του και καταγραφόταν ψευδώς ως βιολογικός πατέρας του.

Με την πάροδο χρόνου, ο δηλωθείς πατέρας εμφανίστηκε ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και παραχώρησε πλήρη κηδεμονία του παιδιού στη μητέρα του. Από την υπόθεση, ο εφεσείων απέσπασε συνολικά 3.200 ευρώ από την άνεργη μητέρα του βρέφους, αιτήτρια πολιτικού ασύλου, εκ των οποίων 600 ευρώ κατέληξαν στον συνεργό του.

Το Εφετείο επισήμανε ότι η υπόθεση άγγιζε καίρια ζητήματα, όπως η καταστρατήγηση της κυπριακής ιθαγένειας και η προσβολή του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή, ενώ ταυτόχρονα προκάλεσε σοβαρή βλάβη σε πρόσωπο σε κατάσταση ιδιαίτερης ευαλωτότητας. Όπως υπογραμμίστηκε, το ύψος του οικονομικού οφέλους δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένα, αλλά σε συνάρτηση με τις συνθήκες από τις οποίες αυτό προήλθε, καθώς και με το πρόσωπο από το οποίο αφαιρέθηκε.

Σε ό,τι αφορά την άνιση, κατά τον αιτητή, μεταχείριση σε σχέση με τον συνεργό του, το Δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι ο εφεσείων ήταν ο εμπνευστής και ο ενορχηστρωτής της υπόθεσης, ενώ ο κατηγορούμενος 3 λειτούργησε ως υποκινούμενος. Καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση των ποινών έπαιξε και το γεγονός ότι ο συνεργός αποκόμισε σαφώς μικρότερο όφελος και είχε λευκό ποινικό μητρώο, σε αντίθεση με τον εφεσείοντα, ο οποίος είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων και άλλων υποθέσεων, μία εκ των οποίων αφορούσε κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α.

