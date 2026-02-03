Έκρηξη που πιθανόν να οφείλεται σε διαρροή υγραερίου, σημειώθηκε γύρω στις 3.00 τα ξημερώματα σήμερα σε εστιατόριο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να εκκενωθούν τα διαμερίσματα στο κτίριο που βρισκόταν το εστιατόριο.

Από την έκρηξη δεν τραυματίστηκε κανένας.

Η σκηνή φρουρείται από την Αστυνομία, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

