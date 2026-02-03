Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής Πρεσβείας, στον οποίο συμμετείχαν χθες μαθητές της Γ’ Λυκείου.

Όπως αναφέρει καταγγελία που έφτασε στο SigmaLive, «επρόκειτο για ένα απαιτητικό δοκίμιο έκτασης περίπου 1200 λέξεων, το οποίο όπως μας ανακοινώθηκε, θα μετρούσε στον βαθμό του τετραμήνου και έπρεπε να γραφτεί αποκλειστικά με τις γνώσεις και την αξία μας. Χωρίς σημειώσεις. Χωρίς βοηθήματα. Χωρίς καμία διευκόλυνση».

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, «μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πληροφορηθήκαμε κάτι εξοργιστικό: Σε άλλα σχολεία, μαθητές έγραψαν το ίδιο ακριβώς δοκίμιο με σημειώσεις, με παρότρυνση των ίδιων των καθηγητών τους να αντιγράψουν. Σε άλλα, η χρήση του AI για τη δημιουργία του δοκιμίου».

«Η αξιολόγηση χωρίς ίσους όρους δεν είναι αξιολόγηση. Είναι αδικία», σημειώνει η καταγγελία.

Αυτούσια η καταγγελία

Σήμερα 2/2/2026 στα σχολεία της Κύπρου ήταν προγραμματισμένο οι μαθητές της Γ’ Λυκείου να συμμετάσχουν στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής Πρεσβείας 2025-2026. Ένα απαιτητικό δοκίμιο έκτασης περίπου 1200 λέξεων, το οποίο όπως μας ανακοινώθηκε, θα μετρούσε στον βαθμό του τετραμήνου και έπρεπε να γραφτεί αποκλειστικά με τις γνώσεις και την αξία μας. Χωρίς σημειώσεις. Χωρίς βοηθήματα. Χωρίς καμία «διευκόλυνση».

Ένα δύσκολο, λεπτό θέμα, που απαιτούσε ώριμη σκέψη, κατανόηση και κριτική ικανότητα. Προσωπικά, αφιέρωσα αμέτρητες ώρες μελέτης, ξενύχτησα επί μέρες για να προετοιμαστώ όπως έπρεπε. Ήρθε η ώρα της εξέτασης, τα προσωπικά μας αντικείμενα εκτός τάξης, μόνο στυλό στο χέρι, και τρεις ώρες αδιάκοπης γραφής, από τις 10:30 μέχρι τις 1:30, με πίεση χρόνου και άγχος.

Κι όμως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πληροφορηθήκαμε κάτι εξοργιστικό:

Σε άλλα σχολεία, μαθητές έγραψαν το ίδιο ακριβώς δοκίμιο με σημειώσεις, με παρότρυνση των ίδιων των καθηγητών τους να αντιγράψουν. Σε άλλα, η χρήση του AI για τη δημιουργία του δοκιμίου θεωρήθηκε «αποδεκτή» ή και η πιο «βολική λύση».

Αναρωτιέμαι λοιπόν:

Για ποιους κανονισμούς μιλάμε;

Για ποια ισότητα ευκαιριών;

Για ποια αξιοκρατία;

Όταν μια διαδικασία παρουσιάζεται ως κοινή και καθιερωμένη για όλους, οι όροι συμμετοχής οφείλουν να είναι ίδιοι για όλους. Διαφορετικά, ακυρώνεται κάθε έννοια δικαιοσύνης και απαξιώνεται η προσπάθεια όσων επέλεξαν να σταθούν τίμιοι.

Δεν είναι οι μαθητές το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όσοι, από θέση ευθύνης, επέλεξαν να κλείσουν τα μάτια, να χαλαρώσουν τους κανόνες ή ακόμη χειρότερα να ενθαρρύνουν την παραβίαση τους. Έτσι δεν υπηρετείται η παιδεία. Έτσι υπονομεύεται ο πραγματικός ρόλος της!!!!

Η δική μας προσπάθεια δεν ήταν «υπερβολή». Ήταν το αυτονόητο. Ωστόσο, κρίμα σ’ αυτούς που επέλεξαν να πάρουν τον «εύκολο δρόμο».

Η αξιολόγηση χωρίς ίσους όρους δεν είναι αξιολόγηση. Είναι αδικία.

Διαβάστε επίσης: Βάφτισαν μωρό από το Καμερούν ως «Κυπριόπουλο» και μοίρασαν τα κέρδη