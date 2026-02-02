Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για την εξαφάνιση ποσότητας ΤΝΤ από την Εθνική Φρουρά, είναι η κλοπή.

Κατ΄ακρίβειαν, τα βασικά σενάρια που μελετώνται είναι δύο.

Είτε η κλοπή των εκρηκτικών έγινε από ανθρώπους που προτίθενται να τα χρησιμοποιήσουν, είτε από μεταλλοσυλλέκτες που συνηθίζουν να εισέρχονται σε πεδία βολής και να συλλέγουν μέταλλα για να τα πουλήσουν.

Εάν πρόκειται για μεταλλοσυλλέκτες, χωρίς πρόθεση για εγκληματική ενέργεια, αυτό σημαίνει ότι το χρονικό παράθυρο στο οποίο τα εκρηκτικά ήταν τοποθετημένα -αλλά όχι υπό επιτήρηση όπως θα έπρεπε- ήταν αρκετές ώρες.

Σημαίνει επίσης ότι, δεν έκλεψαν τους δύο μηχανισμούς με τα εκρηκτικά με σκοπό να τα πυροδοτήσουν, αλλά να τα πουλήσουν.

Ακόμη και σε αυτό το σενάριο όμως, ουδείς μπορεί να αποκλείσει αφού διαπίστωσαν τί έκλεψαν, να προσπαθήσουν να το πουλήσουν σε όποιον ενδιαφέρεται.

Διαβάστε επίσης: Δυσαρέσκεια Πάλμα για την εξαφάνιση εκρηκτικών: «Δεν είναι ΤΝΤ» (ΒΙΝΤΕΟ)

Το δεδομένο ότι πρόκειται για δυο ακέραιους σφραγισμένους μηχανισμούς που εμπεριέχουν ίση ποσότητα εκρηκτικών.

Με βάση το ρεπορτάζ, είναι πολύ δύσκολο κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώσεις πυροτεχνουργού, να ανοίξει αυτόν τον μηχανισμό, για να αφαιρέσει και να διαμοιράσει την εκρηκτική ύλη, ώστε να προετοιμάσει πολλαπλάσιες μικρότερες αλλά ισχυρές βομβιστικές ενέργειες.

χρήση του καθενός μηχανισμού ως έχει, με τα 7 κιλά εκρηκτικά για επίθεση, μπορεί να προκαλέσει πραγματικά τεράστια έκρηξη.

Πόσο μάλλον εάν χρησιμοποιηθούν και οι δύο μηχανισμοί εναντίον του ίδιου στόχου, ταυτόχρονα.

Πρόκειται για σοβαρότατη υπόθεση, η οποία έχει δυστυχώς ακόμη άγνωστες πτυχές και αφορά στην ασφάλεια της χώρας.