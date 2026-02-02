Διακόπηκε το απόγευμα της Δευτέρας η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, η οποία ξεκίνησε με απουσίες, καθώς παρέστησαν στην έναρξη 15 από τα 25 μέλη, στη σκιά των εξελίξεων με τον Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος. Ωστόσο, τέσσερα μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ αποχώρησαν στη συνέχεια, όταν ο Δήμαρχος Πάφου αρνήθηκε να εξαιρεθεί της διαδικασίας ή να αναβληθεί η συνεδρίαση και η συνεδρίαση διακόπηκε.

Στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου παρέστησαν αρχικά, το απόγευμα της Δευτέρας, 15 από τα 25 μέλη του Σώματος. Την ίδια ώρα, σε κοινή επιστολή που απέστειλαν στον Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Πάφου, Θέμη Φιλιππίδη, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΚΟ, η Δημοτική Ομάδα της ΕΔΕΚ, ο δημοτικός σύμβουλος του ΕΛΑΜ, ο δημοτικός σύμβουλος της Ανθρώπινης Πόλης, ο Νικόλας Κεσίδης εκ των Δημοτικών Συμβούλων της ΔΗΠΑ και ο Αντιδήμαρχος Πάφου, ενημέρωσαν ότι δεν θα παραστούν στη συνεδρίαση.

Στην κοινή τους επιστολή αναφέρουν ότι «λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή δημόσια ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένει επίσημη απάντηση από την Αστυνομία, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα θεσμικά βήματα σε σχέση με τον Δήμαρχο Πάφου, και δεδομένου ότι εκκρεμεί ενδεχόμενη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει του άρθρου 113 του περί Δήμων Νόμου, ζητούμε την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, όχι ως κρίση επί της ουσίας ή ασέβειας προς το τεκμήριο της αθωότητας του Δημάρχου, αλλά από θεσμική σύνεση και σεβασμό προς τη διαδικασία και την κοινωνία, μέχρι να υπάρξει επίσημη και ξεκάθαρη τοποθέτηση της Πολιτείας». Στόχος μας, προσθέτουν, είναι «η Ολομέλεια να λειτουργήσει με πλήρη θεσμική καθαρότητα και χωρίς σκιές».

Από τον Δημοκρατικό Συναγερμό παρέστησαν στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου επτά δημοτικοί σύμβουλοι. Ο δημοτικός σύμβουλος Λίνος Τσοκκάς δεν παρέστη, ωστόσο η απουσία του δικαιολογήθηκε. Επίσης, παρέστησαν ο δημοτικός σύμβουλος της ΔΗΠΑ Ευκλείδης Αμβροσιάδης, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Σωτηρίας Μιχάλης Χατζημιτσής.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανέφερε ότι αυτή θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω του ότι θα συζητείτο το Συμβούλιο Προσφορών. Επέτρεψε, ωστόσο, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να προχωρήσουν στη λήψη πλάνων και ακολούθως να αποχωρήσουν.

Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ παρέστη αρχικά στη συνεδρίαση, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε, παραθέτοντας ως λόγο το ότι ο Δήμαρχος Πάφου αρνήθηκε να εξαιρεθεί της διαδικασίας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ ανέφερε πως λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που αφορούν τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων σε βάρος του Δημάρχου Πάφου και την εκκρεμότητα ως προς το ενδεχόμενο να τεθεί σε αργία, έκρινε αναγκαία τη λήψη «ξεκάθαρης και υπεύθυνης στάσης, με γνώμονα την πολιτική ηθική, τη θεσμική τάξη και την προστασία του κύρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Για λόγους διαφύλαξης της ενότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ανέφερε, ζήτησε την αναβολή της αποψινής συνεδρίασης.

Επειδή το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία του Σώματος, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ Αριστερά Κ.Σ. ζήτησε από τον Δήμαρχο όπως αυτοεξαιρεθεί από τις εργασίες της συνεδρίας, μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών να καταλήξει σε τελεσίδικη απόφαση.

Το αίτημα αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. Παράλληλα, η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ διατύπωσε τη θέση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του ΑΚΕΛ Πάφου, για λόγους πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας, αλλά και για την προστασία του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου, και ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση και παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο αργίας, δεν είναι, κατά την αντίληψή του, θεσμικά και πολιτικά ορθό ο Δήμαρχος να προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δήμου.

Ξεκαθαρίζεται, τέλος, ότι η στάση αυτή δεν συνιστά «προδικαστική κρίση ούτε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, αλλά πράξη θεσμικής ευθύνης, πολιτικής σοβαρότητας και σεβασμού προς την κοινωνία και τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Σε ανακοίνωσή του ο δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Ανθρώπινης Πόλης, Ανδρέας Γρηγοριάδης, διερωτάται κατά πόσο ο λόγος που οδήγησε στην ακύρωση της προηγούμενης συνεδρίασης έχει εκλείψει, καθώς «μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο σχετικό ερώτημα».

Είπε ότι από τη στιγμή που δεν προέκυψε ούτε αναβολή της συνεδρίασης ούτε οικειοθελής αποχή του Δημάρχου, απόμεινε ως «τρίτη και μοναδική επιλογή» η μη παρουσία του ιδίου στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου. Η απόφαση αυτή αποτελεί «πράξη πολιτικής στάσης και ευθύνης, με στόχο την προάσπιση της διαφάνειας, της θεσμικής σοβαρότητας και του σεβασμού στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου», κατέληξε.

