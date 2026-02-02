Αποσύρεται από την αγορά καλώδιο εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς περιέχει κίνδυνο φωτιάς, ανακοίνωσε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος, την οποία αναμεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι πρόκειται για καλώδιο εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης (LVD) με την εμπορική επωνυμία Wairel, κατασκευαστή τη EUROLAMP A.E, μοντέλο H05VV-F με αριθμό παρτίδας 58875, χαρακτηριστικά 3G,1 mm2, PVC, λευκό, με διανομείς την H.E. PROMETHEUS LTD & AGELCO SALES LTD.

Προστίθεται ότι περιέχει κίνδυνο φωτιάς, λόγω μερικής αποτυχίας του στη δοκιμή για την αντίσταση ανά χιλιόμετρο καλωδίου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο και πως ο κατασκευαστής έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Το Τμήμα διευκρινίζει ότι ο κίνδυνος είναι απομακρυσμένος, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον βαθμό του, εντούτοις, συνιστά την αντικατάσταση του προϊόντος, παρόλο που αυτή δεν είναι αναγκαία. Περαιτέρω καλεί τους αδειοδοτημένους ηλεκτρολόγους που έχουν στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν/εγκαταστήσουν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα, από το οποίο το έχουν προμηθευτεί. Σημειώνει ότι το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στους διανομείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης.

Παρακαλεί δε οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Το Τμήμα επιπρόσθετα, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται αρχικά δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή του. Σημειώνει επίσης πως η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφούμενων αγαθών και την εγκατάσταση των υποκατάστατων αγαθών ή των επισκευασθέντων αγαθών ή την ανάληψη των δαπανών της εν λόγω αφαίρεσης και εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που η επισκευή ή αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, τότε ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, δηλαδή να τερματίσει τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει, συνεχίζει, προσθέτοντας ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Συμπληρώνει ότι στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Πηγή: ΚΥΠΕ