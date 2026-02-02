Στιγμές τρόμου έζησαν 86χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας καθώς και 34χρονη οικιακή βοηθός, οι οποίες ακινητοποιήθηκαν από διαρρήκτες που εισήλθαν σε οικία, στη Λεμεσό, και απέσπασαν χρηματικό ποσό και χρυσαφικά.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, γύρω στις 23:30 της Κυριακής, άγνωστοι διέρρηξαν οικία, που βρίσκεται στην περιοχή Γερμασόγειας και αφού έδεσαν την 34χρονη οικιακή βοηθό και ακινητοποίησαν την 86χρονη ιδιοκτήτρια, απέσπασαν χρήματα και χρυσαφικά.

Αφού εγκατέλειψαν τη σκηνή, η 34χρονη κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο της 86χρονης και ακολούθως κλήθηκε στη σκηνή η Αστυνομία για εξετάσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες ήταν τρεις και εισήλθαν στην οικία παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα, ενώ απέσπασαν περί τα 1.500 ευρώ καθώς και χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

