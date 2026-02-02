Διάρρηξη κατοικίας σημειώθηκε χθες βράδυ στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 11.30 μ.μ. άγνωστα πρόσωπα εισήλθαν σε οικία, όπου ακινητοποίησαν την οικιακή βοηθό, ηλικίας 34 ετών, καθώς και την ιδιοκτήτρια της κατοικίας, ηλικίας 86 ετών.

Οι δράστες φέρονται να απέσπασαν χρηματικό ποσό και διάφορα χρυσαφικά, αξία των οποίων δεν έχει μέχρι στιγμής υπολογιστεί.

Η υπόθεση διερευνάται ως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και διάρρηξη κατοικίας, με το ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζει τις εξετάσεις.

