Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την οριακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Λάρνακας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «η ραγδαία αύξηση της προσέλευσης ασθενών, σε συνδυασμό με τη χρόνια υποστελέχωση, έχει μετατρέψει τις βάρδιες των νοσηλευτών και νοσηλευτριών σε έναν καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Η κατάσταση δεν είναι δύσκολη, είναι επικίνδυνη».

Παράλληλα η συντεχνία τονίζει πως, «οι θάλαμοι των ΤΑΕΠ ασφυκτιούν, με τους χρόνους αναμονής να εκτοξεύονται, προκαλώντας τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών, οι νοσηλευτές/τριες μας εργάζονται πέραν των ορίων των ανθρώπινων αντοχών τους, έτσι η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) είναι πλέον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, η υποστελέχωση υπονομεύει άμεσα την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, καθώς όταν ένας νοσηλευτής/τρια καλείται να διαχειριστεί διπλάσιο αριθμό περιστατικών από τον προβλεπόμενο, το ρίσκο λάθους αυξάνεται δραματικά».

Τονίζει πως παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και τις εκκλήσεις για άμεση ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό, ο ΟΚΥπΥ παραμένει προσκολλημένος σε λογιστικές προσεγγίσεις και ημίμετρα.

«Οι μπαλωματικές λύσεις το μόνο που καταφέρνουν είναι να μεταθέτουν το πρόβλημα, αντί να το λύνουν», εξηγεί η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Επισημαίνει πως «δεν θα δεχθούμε να γίνει το νοσηλευτικό προσωπικό ο σάκος του μποξ για τις αστοχίες της διοίκησης. Η δημόσια υγεία δεν είναι αριθμοί σε ισολογισμούς, είναι η ζωή των συμπολιτών μας».

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ αποσαφηνίζει πως «η υπομονή των μελών μας έχει εξαντληθεί και εάν δεν υπάρξουν άμεσα, χειροπιαστά αποτελέσματα, η συντεχνία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μέτρα αντίδρασης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των νοσηλευτών και της ασφάλειας των ασθενών».