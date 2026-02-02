Οι Κύπριοι στρέφονται προς τις ψηφιακές συναλλαγές όλο και περισσότερο, αφού οι κυπριακές κάρτες πληρωμών αποτελούν το πιο δημοφιλές μέσο πληρωμής (75%) σε συνολικό όγκο συναλλαγών, καθιστώντας τη χρήση τους τη δεύτερη συχνότερη στην ευρωζώνη, σύμφωνα με Στατιστική Έκθεση που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα, για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Οι Κύπριοι στρέφονται προς τις ψηφιακές συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα η χρήση των επιταγών και των μετρητών παραμένει σημαντική, παρόλη την αξιοσημείωτη μείωση που παρατηρείται στον όγκο των επιταγών και των αναλήψεων μετρητών τα τελευταία χρόνια», αναφέρει η ΚΤΚ.

Όπως σημειώνει, οι κυπριακές κάρτες πληρωμών αποτελούν το πιο δημοφιλές μέσο πληρωμής (75%) σε συνολικό όγκο συναλλαγών στην Κύπρο, κατέχοντας μάλιστα τη δεύτερη συχνότερη χρήση καρτών πληρωμών από όλη τη ζώνη του ευρώ, μετά την Πορτογαλία. Οι μεταφορές πιστώσεων (84%) αποτελούν το πιο δημοφιλές μέσο πληρωμής στην Κύπρο σε συνολική αξία συναλλαγών, ενώ οι επιταγές έρχονται δεύτερες κατά αξία (6%).

Όπως εξηγεί η ΚΤΚ, η συχνή χρήση των καρτών πληρωμών αποδίδεται στο ότι οι πληρωμές με κάρτα είναι «πολύ βολικές, γρήγορες και εύκολες». Προσθέτει, μάλιστα, ότι το διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2021 από το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεώνοντάς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο και στον τομέα των υπηρεσιών να αποδέχονται κάρτες πληρωμών φαίνεται να έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αυξημένη χρήση των καρτών πληρωμών στην Κύπρο.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, ο συνολικός αριθμός των καρτών πληρωμών αυξήθηκε κατά 7% φτάνοντας στα 2 εκατομμύρια σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024, με μέσο όρο δυο κάρτες πληρωμών να αντιστοιχούν σε κάθε Κύπριο πολίτη. Οι χρεωστικές κάρτες αποτελούν τις πλέον δημοφιλείς κάρτες πληρωμών στην Κύπρο.

Στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2025, δείχνουν ότι το κοινό είναι 84% πιο πιθανόν να διαθέτει χρεωστική κάρτα παρά πιστωτική κάρτα ή κάρτα μεταγενέστερης χρέωσης.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΚΤ για τη στάση των καταναλωτών έναντι των πληρωμών, «η Κύπρος παρουσίασε τις μεγαλύτερες μειώσεις στη χρήση μετρητών σε σημεία πώλησης (POS) μεταξύ των ετών 2022 και 2024, σε όγκο συναλλαγών συγκριτικά με όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ».

Επίσης, η έκθεση καταγράφει ότι στην Κύπρο το 98% του όγκου των μεταφορών πιστώσεων πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά αντί σε έντυπη μορφή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ ήταν 94%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η μέση χρήση των άμεσων μεταφορών πιστώσεων στην Κύπρο (17%) παρέμεινε πιο κάτω από τη μέση χρήση τους στην ευρωζώνη (21%).

Ωστόσο, η υιοθέτηση των άμεσων μεταφορών πιστώσεων αναμένεται να αυξηθεί μετά την προθεσμία του Σεπτέμβρη 2025, καθώς όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ που προσφέρουν μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ υποχρεούνται να προσφέρουν και άμεσες μεταφορές πιστώσεων.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, φαίνεται να υπάρχει μια ξεκάθαρη σταθερή προτίμηση για μεγαλύτερης αξίας πληρωμές με κάρτα μέσω διαδικτύου παρά σε POS με φυσική παρουσία (δηλ. στο κατάστημα). Είναι αξιοσημείωτο ότι, η μέση αξία των πληρωμών μέσω διαδικτύου με κυπριακές κάρτες (€125) ήταν μια από τις υψηλότερες στη ζώνη του ευρώ, ενώ η μέση αξία των πληρωμών με κάρτα σε POS με φυσική παρουσία ανήλθε στα €37 περίπου.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Κύπρος υποστηρίζει αποτελεσματικά την ανέπαφη τεχνολογία, αφού πέραν του 72% των ATMs στην Κύπρο αποδέχονται κάρτες με λειτουργία ανέπαφης πληρωμής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ ισοδυναμεί με 34%.

Παρόλα αυτά, καταγράφεται ότι οι αναλήψεις μετρητών εξακολουθούν να αποτελούν πολύτιμο εργαλείο αυτοεξυπηρέτησης των Κυπρίων, κυρίως μέσω ATMs, αλλά και μέσω του εργαλείου της επιστροφής μετρητών (cashback) σε POS.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες και αγαθά που πληρώνουν με κάρτα οι Κύπριοι, όπως καταγράφεται στην έκθεση, το μεγαλύτερο ποσό αφορά πληρωμές που λαμβάνονται για ιδρύματα πληρωμών, το οποίο αντιστοιχεί σε 14% (€912 εκατομμύρια) της συνολικής αξίας των πληρωμών με κάρτα.

Ακολουθούν οι πληρωμές προς την κυβέρνηση με μερίδιο σχεδόν 12% (€768 εκατομμύρια) της συνολικής αξίας των πληρωμών με κάρτα. Οι πληρωμές με κάρτα σε παντοπωλεία και υπεραγορές κατέχουν την τρίτη θέση με 11% (€690 εκατομμύρια).

Οι πληρωμές με κάρτα που λαμβάνονται για ιδρύματα πληρωμών και οι πληρωμές προς την κυβέρνηση πραγματοποιούνται κυρίως διαδικτυακά, με 100% και 89% αντίστοιχα, ενώ οι πληρωμές με κάρτα σε παντοπωλεία και υπεραγορές πραγματοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου (99%) με φυσική παρουσία.

