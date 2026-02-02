Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητο από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στη Γεροσκήπου, στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 03.40 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 46χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στη Γεροσκήπου.

Αναφέρεται ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο από τη φωτιά το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται εντός της ημέρας από το ΤΑΕ Πάφου.

