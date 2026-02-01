Τον συγκλονισμό του από τον αδόκητο θάνατο του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδριτή της Accept–ΛΟΑΤΙ Κύπρου, εξέφρασε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στο 'Χ' έγραψε ότι "ο αδόκητος θάνατος του Κώστα Γαβριηλίδη με συγκλονίζει βαθύτατα" προσθέτοντας ότι "αναγνωρίζοντας το όραμα και την εργατικότητά του, του εμπιστεύτηκα τη θέση του Συμβούλου μου, από την οποία υπηρέτησε με ήθος τον τόπο, την κοινωνική πρόοδο και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλό Παράδεισο".

Ο αδόκητος θάνατος του Κώστα Γαβριηλίδη με συγκλονίζει βαθύτατα. Αναγνωρίζοντας το όραμα και την εργατικότητά του, του εμπιστεύτηκα τη θέση του Συμβούλου μου, από την οποία υπηρέτησε με ήθος τον τόπο, την κοινωνική πρόοδο και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλό Παράδεισο. pic.twitter.com/L2unITgmMX — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) February 1, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Κώστας Γαβριηλίδης: Την Τρίτη η εξόδιος ακολουθία –Η παράκληση της οικογένειας