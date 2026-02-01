Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η σκόνη, οι βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες παραμένουν το προσεχές διάστημα. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν κυρίως μέχρι αύριο, με ενίσχυση των ανέμων και μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία.

Ακολουθεί το δελτίο:

Βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει πρόσκαιρα την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη μέχρι αύριο βράδυ.

Απόψε, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αρχικά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, ενώ σταδιακά ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και το απόγευμα στα νότια και βόρεια παράλια μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά παράλια ταραγμένη.Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης.

Την Τρίτη αρχικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στο δυτικό μισό του νησιού και βορείως του Τροόδους, ενώ μέχρι το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ την Πέμπτη ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση την Τρίτη και μή αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Πέμπτη, για να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.