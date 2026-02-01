Η Κύπρος μπαίνει στο 2026, με το υδατικό να μετατρέπεται σε καθαρή οικονομική εξίσωση: -10% στην ύδρευση και -33% στην άρδευση, την ώρα που τα φράγματα ξεκινούν τη χρονιά με 34 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή 11,8% πληρότητα επί συνολικής χωρητικότητας 335 εκατ. κυβικών. Στην πράξη, η νέα κατανομή σημαίνει 21,4 εκατ. κυβικά μέτρα λιγότερα σε σχέση με το 2025: 10,6 εκατ. λιγότερα για τα νοικοκυριά και 10,8 εκατ. λιγότερα για τα χωράφια. Το κράτος επιχειρεί να «κρατήσει όρθια» την ύδρευση με αφαλάτωση - όμως αυτή πληρώνεται με ρεύμα, συμβόλαια και αυξημένο λειτουργικό κόστος. Κι έτσι το νερό παύει να είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα: γίνεται κόστος παραγωγής, πιέσεις στις τιμές τροφίμων, αντοχή του τουρισμού και τελικά ένα πολιτικό ερώτημα χωρίς ωραιοποίηση: ποιος θα σηκώσει το βάρος της ζημιάς;

