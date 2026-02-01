Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε ημιτελή οικία στον συνοικισμό Αγίου Αθανασίου στην επαρχία Λεμεσού, θέτοντας σε κινητοποίηση την πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Κεττή, Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, τέθηκε σε κινητοποίηση η δύναμη λίγο πριν τις 1:00 π.μ.

Στην οικία υπήρχαν δύο εστίες πυρκαγιάς σε ξεχωριστά δωμάτια, η μία σε άχρηστα υλικά εντός μεταλλικού δοχείου και η άλλη σε σωρό από άχρηστα υλικά.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, αφού έγινε κατάσβεση των δύο εστιών, ακολούθως έγινε έρευνα εντός της ημιτελής οικίας χωρίς να ανευρεθεί οτιδήποτε.

Σύμφωνα με τον Κεττή, τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαφανούν κατόπιν διερεύνησης.



