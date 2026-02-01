Στις 11:15 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε υπνοδωμάτιο διαμερίσματος στην Γεροσκήπου, Πάφο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή.



Από την πυρκαγιά το υπνοδωμάτιο και το περιεχόμενο του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας σωλήνων νερού και Αναπνευστικών Συσκευών. Όλοι οι ένοικοι εξήλθαν του διαμερίσματός εγκαίρως, σύμφωνα με τον Κεττή.



Ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτηση του ότι ανταποκρίθηκαν 2 στελεχωμένα Πυροσβεστικά Οχήματα.



Κατά τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, φαίνεται εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά να προκλήθηκε από απρόσεκτη δραστηριότητα ανήλικων παιδιών των ενοίκων.





Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη οδηγός στον αυτοκινητόδρομο - Έτρεχε με 187χλμ ανά ώρα