Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Ευρώπης στην Λάρνακα με τους συμμετέχοντες να απαιτούν «τον τερματισμό της στασιμότητας και των εμπαιγμών γύρω από το ζήτημα του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας».

Οι διαμαρτυρόμενοι «ζητούν την άμεση και ουσιαστική εξέταση των προτάσεων, ώστε να ξεκινήσουν επιτέλους τα έργα ανάπτυξης στο λιμάνι και τη μαρίνα της πόλης μας – έργα που παρουσιάστηκαν, τέθηκαν σε διαβούλευση, αδειοδοτήθηκαν και έγιναν δεκτά από την κοινωνία».

Σημειώνουν πως «πρόκειται για έργα για τα οποία η Λάρνακα πανηγύρισε και τονίζουν πως "δεν θα δεχτούν να μείνουν ως …. ανάμνηση ενός παραμυθιού και εμπαιγμού"

Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν πανό όπου έγραφαν συνθήματα «Η Λάρνακα απαιτεί την ανάπτυξη που της αξίζει. Όχι άλλη καθυστέρηση». «Απαιτούμε τα έργα που μας δείξατε για μια ωραία πόλη», «Μεγάλα έργα σημαίνουν θέσεις εργασίας, οικονομική δραστηριότητα, αύξηση του τουρισμού στήριξη επιχειρήσεων», «Ανάπτυξη λιμανιού και Μαρίνας εδώ και τώρα», «Φτάνει στην κοροϊδία έργα εδώ και τώρα».

Στην εκδήλωση βρέθηκαν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου, οι Πρόεδροι ΕΟΑ Λάρνακας και Αμμοχώστου Άγγελος Χατζηχαραλάμπους και Γιάννης Καρούσος, νυν και πρώην Βουλευτές Λάρνακας, δημοτικοί σύμβουλοι, άλλοι παράγοντες και πολίτες.

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου δήλωσε πως «σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε όλοι ενωμένοι και χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι. Για την Λάρνακα για το μέλλον το οποίο της αξίζει για τον κάθε πολίτη αλλά και για την Κύπρο γιατί αυτή η ανάπτυξη αυτό το ώριμο έργο το οποίο ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο δεν αφορούσε μόνο την πόλη και επαρχία της Λάρνακας αλλά ολόκληρη την Κύπρο».

Γι αυτό τον λόγο είπε «βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε το τι μέλλει γενέσθαι δεν έχουμε αντίδραση από την κυβέρνηση δεν ξέρουμε ακριβώς το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής συγκέντρωσης. Θέλουμε να γνωρίζουμε. Θέλουμε απαντήσεις αλλά θέλουμε και λύσεις . Εμείς θα είμαστε σύσσωμοι σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι και χαίρομαι που σχεδόν όλοι βρισκόμαστε εδώ γιατί αυτό είναι το μήνυμα ότι για κάτι που θα ωφελήσει την Λάρνακα την Κύπρο μας είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι».

Ως Βουλή ανέφερε «εννοείται ότι έχουμε εγγράψει το θέμα πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτό αλλά πραγματικά διερωτόμαστε πως ένα ώριμο έργο ναυάγησε και βρισκόμαστε και πάλι στο μηδέν».

Συνεπώς είπε «να είστε βέβαιοι πως δεν θα σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια, δεν έχει να κάνει με τις εκλογές, έχει να κάνει με την ουσία. Γι αυτό το λόγω επειδή πολύ αργήσαμε θα βρισκόμαστε σύσσωμοι σε αυτό το οποίο απαιτεί εδώ και χρόνια ολόκληρη η Λάρνακα και ολόκληρη η Κύπρος».

Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και νυν Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου Γιάννης Καρούσος ανέφερε πως «ως ο Υπουργός που υπέγραψε την σύμβαση για την ανάπλαση του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, σήμερα με αυτά που γίνονται αδικείται η Λάρνακα και οι πολίτες της. Και χάνει μια μοναδική ευκαιρία ιδιαίτερα η πόλη της Λάρνακας να μετατραπεί στο στολίδι της ανατολικής μεσογείου».

Ανέφερε πως «Είναι μια επένδυση 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ η οποία θα είχε όφελος προς την οικονομία σε ετήσια βάση 125 εκατομμύρια ευρώ, και μπορείτε να υπολογίσετε τι σημαίνει αυτό σε θέσεις εργασίας, αναπλάσεις αναπτύξεις που θα έχουν σχέση με την εκπαίδευση, συνεδριακά κέντρα και οτιδήποτε άλλο θα υπάρχει και θα έμπαινε η Λάρνακα στον ανταγωνισμό από κρουαζιέρες μέχρι και την εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού και θα άλλαζε η πόλη της Λάρνακας. Η σύμβαση είναι η μόνη σύμβαση που έγινε διαπραγμάτευση παρουσία της ελεγκτικής και νομικής υπηρεσίας. Δηλαδή ήταν σιδεροκέφαλη και δεν έπρεπε να ακυρωθεί».

Ο κ. Καρούσος είπε πως «ήρθε ο καιρός να σταματήσει η κοροϊδία και πρέπει να πέσουν και οι μάσκες, ένα πράγμα πρέπει να γίνει. Ξέρετε υπάρχει διαφορά το δεν θέλω από το δεν μπορώ. Πρώτα απ’ όλα πρέπει ο Δήμος, ο Δήμαρχος το Δημοτικό του Συμβούλιο να μας πουν εάν θέλουν να αναβιώσει το έργο, αυτή η σύμβαση. Από την άλλη η κυβέρνηση το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνει εάν θέλει και ξέρει πολύ καλά ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο πως εάν πιέσουν για το οτιδήποτε τουλάχιστον έτσι μου έκαναν όταν ήμουν Υπουργός, για ότι ήθελε η Λάρνακα μέσα σε 24 ώρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλούσε το Υπουργικό Συμβούλιο και σύσκεψη με όλους τους φορείς, τους βουλευτές της Λάρνακας για να λύσουν τα προβλήματα. Γι αυτό αναμένω από όλους και απαιτώ να μου πουν και να ξεκαθαρίσουν εάν θέλουν να αναβιώσει αυτή η σύμβαση για να ξεκινήσει αυτό το σημαντικό έργο για την Λάρνακα εάν θέλουν τότε θα βρούμε και τον τρόπο για το πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η σύμβαση».

Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους ανέφερε πως «το έργο λιμάνι μαρίνα είναι ένα έργο το οποίο εμείς οι Λαρνακείς θέλουμε. Είναι ένα έργο το οποίο για εμάς τους Λαρνακείς είναι προτεραιότητα. Είναι ένα έργο το οποίο με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να υλοποιήσουμε».

Ανέφερε πως «είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν υλοποιείς ένα έργο θέτεις αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Αν αναφέρθηκε ότι το νομικό πλαίσιο της σύμβασης δεν μπορεί να ξεπεραστεί η απάντηση θα πρέπει να δοθεί εντός ενός μηνός. Δεν μπορεί να κερδίζει το κεντρικό κράτος χρόνο εις βάρος των Λαρνακέων. Θα πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να ασκήσουμε πίεση στο κράτος για να υλοποιήσουμε το έργο του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας».

Οι διοργανωτές επέλεξαν να μιλήσει ένας νέος άνθρωπος ο Ευριπίδης Φράγκος ο οποίος είπε πως «Σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ για να ζητήσουμε χάρη. Βρισκόμαστε εδώ για να απαιτήσουμε τον στοιχειώδη σεβασμό. Σεβασμό σε μια πόλη που εδώ και χρόνια υφίσταται εμπαιγμό στο πιο κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον της: το λιμάνι και τη μαρίνα της».

Ανέφερε πως «Είδαμε σχέδια. Είδαμε έργα στα χαρτιά. Πανηγυρίσαμε, πιστέψαμε, ελπίσαμε.Πέρασαν διαβουλεύσεις, δόθηκαν αδειοδοτήσεις. Και μετά; Η σύμβαση τερματίστηκε. Και μαζί της κόπηκαν τα όνειρα μιας ολόκληρης πόλης. Δεκαεννέα μήνες τώρα, η αδράνεια, η στασιμότητα, τα «θα» και τα «ίσως», οι μισές αλήθειες και η παραπληροφόρηση έχουν βάψει το μέλλον της Λάρνακας γκρίζο».

Ο κ. Φράγκος ανέφερε πως «Σήμερα ζητάμε ξεκάθαρα και άμεσα: να ξεκινήσουν τα έργα. Να μελετηθούν όλες οι ενδεχόμενες προτάσεις. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Η στασιμότητα δεκαετιών δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας δεν αφορά λίγους – αφορά όλη την πόλη. Αφορά την οικονομία, την προοπτική, αφορά το αύριο των παιδιών μας».

Ανέφερε πως «Η νέα γενιά – και κάθε γενιά αυτής της πόλης – θέλουμε να δούμε τη Λάρνακα να προχωρά. Όχι άλλα παιχνίδια. Όχι άλλους εμπαιγμούς. Όχι μισόλογα και παραπληροφόρηση. Θέλουμε καθαρά λόγια και καθαρές πράξεις. Το μήνυμα είναι απλό και ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση».

Απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Ανδρέα Βύρα είπε «Κύριε Δήμαρχε, σε εσάς έτυχε ο κλήρος να ηγηθείτε αυτής της πόλης αυτή τη στιγμή. Εσείς οφείλετε να μπείτε μπροστά. Με πυγμή. Με αποφασιστικότητα. Να απαιτήσετε να εξεταστούν όλες ανεξαιρέτως οι προτάσεις και να προχωρήσει άμεσα εκείνη η πρόταση που μπορεί να ξεκινήσει τα έργα που μας υποσχέθηκαν».

Ανέφερε πως «Αν έχετε αλλάξει άποψη. Αν δεν θέλετε την ενιαία ανάπτυξη όπως παρουσιάστηκε, πανηγυρίστηκε και αδειοδοτήθηκε, τότε οφείλετε να μας πείτε γιατί και τι προτείνετε εναλλακτικά».

Ο κ. Φράγκος ανέφερε πως «Αυτή η κινητοποίηση είναι η πρώτη. Αν όμως συνεχιστεί ο εμπαιγμός θα ξαναβγούμε στους δρόμους. Και θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Αυτή τη φορά δεν θα χαρίσουμε τη Λάρνακα.Δεν θα σωπάσουμε στον καναπέ. Δεν θα περιοριστούμε σε αναρτήσεις στο Facebook. Αυτή τη φορά, όλοι μαζί, ενωμένοι, θα παλέψουμε για την πόλη μας. Γιατί η Σκάλα αξίζει την ανάπτυξη που της υποσχέθηκαν. Δεν γίνεται όλες οι πόλεις να αποκτούν μαρίνες κι εμείς να μένουμε ο φτωχός συγγενής».



Πηγή: ΚΥΠΕ